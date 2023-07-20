Детский психолог Дугенцова рассказала о причинах совершаемых детьми убийств

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Эксперт в беседе с ОСН заявила, что такая ситуация связана с неправильным воспитанием. Дети из-за гиперопеки родителей не умеют правильно принимать решения и предвидеть их последствия, поэтому, если им и удаётся что-то сделать самостоятельно, это может привести к негативным итогам.
По её мнению, дети настолько погружаются в виртуальную реальность, что уже перестают отличать её от действительности. Они привыкают, что после смерти героя игры сразу же следует его «возрождение», и проецируют такое видение на реальную жизнь, не придавая серьёзного значения убийству.
Чтобы не допустить такого, психолог советует родителям объяснять своим детям, что такое смерть и насколько ужасно убийство. Если же справиться с таким разговором нелегко, можно подойти через призму религии.
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