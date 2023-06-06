Детский психолог Лейкина объяснила, что делать, если ребенок просится из лагеря домой

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«Очень важно собрать рекомендации о лагере заранее, причем не только от родителей, но и от детей. Нужно ребенка отвезти в лагерь, но не уезжать сразу, не торопиться, а поговорить с вожатыми, с директором лагеря, пройтись, посмотреть на обстановку, поговорить, с другим ребятами, которые есть в лагере. Иногда родителям запрещают находиться на территории, но, если есть возможность, можно приехать заранее. Важно понимать, что ребенок будет находиться в благоприятном пространстве, должна быть подготовительная работа», - объяснила Лейкина.
«Есть время, в течение которого ребенок адаптируется к новой обстановке, как правило, это неделя. Если спустя неделю ничего не меняется, значит что-то происходит не то. Если есть какие-то особенности у ребенка, например, связанные с питанием или поведением, можно даже написать вожатым, чтобы к ребенку проявляли персональный подход. Если ребенок регулярно плачет, то надо поехать и посмотреть, что происходит на месте. Нельзя отмахиваться от жалоб ребенка, нужно быть с ним в контакте. Когда ребенок занят, он быстрее адаптируется к условиям общения. Он может проситься домой, если ему скучно, неинтересно, у него много свободного времени», - уверена Лейкина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что детский психолог Лейкина дала советы родителям, как успокоить ребенка перед сдачей ЕГЭ.