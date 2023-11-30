Детское телевидение «Взлёт» из Жуковского запустило новый проект

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Детское телевидение «Взлёт» из Жуковского запустило цикл программ Молодёжного телевизионного дискуссионного клуба «Лучик». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что цель нового проекта — рассказать о том, что волнует подростков, обсудить интересные для них темы, показать, как молодёжь планирует своё будущее и т. д.
Уже состоялись съёмки пилотного выпуска проекта, гостем которого стала замначальника отдела оценки качества образования Управления образования городской администрации Ольга Ерёмина. В рамках темы об ОГЭ она рассказала о правилах сдачи экзамена и способах лучшей подготовки к ним.
Руководитель детского телевидения, тележурналист Людмила Луговская отметила, что дискуссионный клуб открыт к интересным темам для новых выпусков, желающие могут присылать свои предложения.
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Уже состоялись съёмки пилотного выпуска проекта, гостем которого стала замначальника отдела оценки качества образования Управления образования городской администрации Ольга Ерёмина. В рамках темы об ОГЭ она рассказала о правилах сдачи экзамена и способах лучшей подготовки к ним.
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Мелисса Тимофеева