Детям сиротам выдадут ещё 50 сертификатов на покупку жилья

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В 2023 году детям сиротам выдадут еще 50 сертификатов на приобретение жилья в Подмосковье
В рамках 59-го заседания Московской областной Думы был принят закон, благодаря которому срок выдачи сертификатов на жильё для детей-сирот продлен до 1 ноября.
В Подмосковье дети-сироты могут выбрать между квартирой и жилищным сертификатом на её покупку. Преимуществом второго в том, что ребёнок сам выбирает жильё в любом муниципалитете.
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В Подмосковье дети-сироты могут выбрать между квартирой и жилищным сертификатом на её покупку. Преимуществом второго в том, что ребёнок сам выбирает жильё в любом муниципалитете.
«О продлении срока выдачи нас просили дети, оставшиеся без попечения родителей. Мы видим, что эта мера поддержки очень востребована. Сейчас выдано 260 сертификатов. Продление срока позволит выдать ещё более 50 сертификатов», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее, закон действовал до 30 июня 2023 года.
«Закон показал себя очень хорошо – ребята заселяются в собственное жильё там, где им это нужно: где находится их учёба или живут близкие. Отзывы от детей получаем самые положительные. Знаю, что многие ребята приобретают квартиру большей площади либо за собственные сбережения, либо при поддержке родственников», — добавил Игорь Брынцалов.Читайте также:
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Алиса Сергиенко