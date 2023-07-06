Девочка из Дербента подарила Путину подкову на счастье

Фото: сайт Кремля
Отец восьмилетней ученицы из Дербента Ахмет Акипов рассказал РИА Новости, что его дочь Раисат Акипова вручила президенту России Владимиру Путину подарок в виде серебряной подковы, изготовленной мастерами из Кубачи как талисман на удачу.
«Моя дочь выразила желание подарить что-то особенное, и мы решили передать президенту эту изящную серебряную подкову», — поделился он.Ахмет Акипов уточнил, что идею подарка предложила мать девочки, Култум. Также он отметил, что семья в свою очередь получила внимание от главы государства.
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