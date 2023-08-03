Девочка, лишившаяся родителей при взрыве на Крымском мосту, получит 6,5 млн рублей

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14-летняя Ангелина Кулик, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, получит от государства компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей. Также ей купили квартиру в Белгороде и новый автомобиль. Кроме того, девочку отправят учиться в элитную гимназию в Москве. Об этом сообщает Бел.Ру.
Сейчас Ангелина находится в Пятигорске, где восстанавливается после трагедии. Пока решается вопрос об устройстве девочки в одну из лучших столичных гимназий. После её окончания Ангелина сможет поступить в хороший ВУЗ.
При этом девочке выплатят 6 миллионов рублей за смерть родителей и 500 тысяч за ее собственные ранения. На её имя будет открыт специальный счет, с которого она сможет снимать 28 тысяч ежемесячно.
Кроме того, власти купили Ангелине квартиру в Белгороде. Ранее семья была прописана у родственников. Также куплен автомобиль взамен взорванного. Его девочка сможет получить при достижении совершеннолетия.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту произошел подрыв машины, в которой находилась 14-летняя Ангелина вместе с родителями. Родители девочки погибли.
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При этом девочке выплатят 6 миллионов рублей за смерть родителей и 500 тысяч за ее собственные ранения. На её имя будет открыт специальный счет, с которого она сможет снимать 28 тысяч ежемесячно.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту произошел подрыв машины, в которой находилась 14-летняя Ангелина вместе с родителями. Родители девочки погибли.
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Элина Позднякова