Москвичек задержали на Красной площади во время модной фотосессии с красной икрой

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Две москвички решили устроить на Красной площади фотосессию в стиле славянских традиций, так называемого Slavic Girl. Однако их задержали правоохранители за проведение незаконной акции.
Одна из девушек рассказала позже, что их в итоге отпустили через 2,5 часа, хотя ни в какой акции они не участвовали, а просто хотели сфотографироваться с реквизитом в национальном стиле. По ее словам, нигде нет информации, что нельзя фотографироваться у стен Кремля с икрой и баранками. В итоге их заставили написать объяснительные и отпустили без каких-либо санкций.
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Александр Бойцов