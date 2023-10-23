Девушка уменьшила грудь из-за насмешек и снова столкнулась с хейтом

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С 15 лет британская девушка Амбра Роуз испытывала проблемы из-за огромных грудей, из-за которых она была вынуждена носить чашку размера L, пишет Daily Mail. В школе одноклассники часто насмехались над ней, считая, что у нее лишний вес. После школы ситуация не улучшилась, так как она столкнулась с уничижительными комментариями в социальных сетях. К тому же, большие груди причиняли ей серьезные боли в спине.
Мечтая об уменьшении размера груди, Роуз начала бороться за эту возможность с 15 лет. Однако ей пришлось долго убеждать врачей, так как они не видели медицинских показаний для операции. В конечном итоге, после многих споров и переговоров, она получила государственную квоту и направление на операцию в 2021 году. В июле ей провели редукцию обеих молочных желез, уменьшив их размер с L до E.
Уменьшение груди оказало положительное воздействие как на физическое, так и на психологическое состояние Амбры. Теперь она может заниматься спортом и даже прыжками на батуте, не страдает от болей в спине, и ее личность оценивают не только по размеру груди. Она все еще проходит процесс восстановления после операции, который займет от полугода до года.
После операции Роуз потеряла около шести тысяч подписчиков в социальных сетях, так как некоторые мужчины считали, что «теперь она ни на что не годится». Несмотря на это, Роуз не обращает внимания на негатив и считает, что снижение интереса к ней со стороны некоторых пользователей — это скрытая удача.
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Уменьшение груди оказало положительное воздействие как на физическое, так и на психологическое состояние Амбры. Теперь она может заниматься спортом и даже прыжками на батуте, не страдает от болей в спине, и ее личность оценивают не только по размеру груди. Она все еще проходит процесс восстановления после операции, который займет от полугода до года.
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Артем Кузьмин