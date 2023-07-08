Девушку, пострадавшую от удара молнии в Коломне, выписали из больницы

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
«В медучреждении, подведомственном Минздраву МО, пострадавшей были проведены медицинские исследования и в удовлетворительном состоянии ее выписали на амбулаторное лечение», - прокомментировали ситуацию представители Минздрава.
«К ликвидации последствий стихии привлечено 203 человека и 55 единиц техники», - сказал он.
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