Девять катков будут работать в этом сезоне в Серебряных Прудах

Фото: администрация г. о. Серебряные Пруды
Девять катков и хоккейных коробок будет подготовлено для жителей и гостей городского округа Серебряные Пруды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Четыре из них оснащены раздевалками и имеют освещение, на одном – в спорткомплексе «Молодёжный» – предусмотрели прокат инвентаря и музыкальное сопровождение.
Самая большая площадка находится в микрорайоне Южном села Узуново – 1932 кв м. Её заливка уже началась. Кроме того, стартовала подготовка площадки в спорткомплексе «Молодёжный».
Катки и хоккейные коробки будут организованы в Серебряных Прудах на ул. Школьной (СК «Молодежный»); в микрорайоне Западный; в посёлке Успенский на ул. Заводской; деревне Шеметово; сёлах Петрово, Узуново (две площадки), Глубокое и Мягкое.
Отметим, что в рамках зимнего сезона для жителей и гостей Московской области будет доступно более 800 катков.
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Самая большая площадка находится в микрорайоне Южном села Узуново – 1932 кв м. Её заливка уже началась. Кроме того, стартовала подготовка площадки в спорткомплексе «Молодёжный».
Отметим, что в рамках зимнего сезона для жителей и гостей Московской области будет доступно более 800 катков.
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Лора Луганская