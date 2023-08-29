Девятиклассника арестовали по подозрению в подготовке теракта

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Девятиклассник из Красноярска арестован по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Школьник намеревался устроить взрыв на рынке. В настоящее время устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к вовлечению подростка в преступную деятельность. По факту подготовки к теракту возбуждено уголовное дело, девятиклассник арестован.
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