Диагноз «сибирская язва» подтвержден у пятого жителя Тувы

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Пятый случай заболевания сибирской язвой подтвержден в Туве
Первого жителя Тувы с симптомами сибирской язвы госпитализировали 30 июня. Мужчина принимал участие в забое скота. По факту обнаружения эпидемии, возбуждена проверка.
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Анастасия Крестьянова