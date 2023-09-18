Диетолог Мухина рассказала, как правильно хранить крупу

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Главными ошибками в хранении круп являются их нахождение на свету, во влажном месте и в полиэтиленовых пакетах. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Хранящаяся на свету крупа начинает терять свои полезные свойства, в ней разрушаются витамины.
Если крупа хранится в месте с повышенной влажностью, на ней может образоваться плесень, от которой не избавиться даже при варке. Плесневые грибы и споры являются токсичными веществами, оказывающими негативное воздействие на почки и печень.
А хранение круп в полиэтиленовых пакетах повлечёт за собой потерю свойств продукта, поскольку пакеты выделяют вредные вещества.
Также Мухина сообщила, что неправильное хранение круп может повлечь за собой появление в ней мелких насекомых. При этом, специалист посоветовала не пытаться избавиться от них, а сразу выбросить всю крупу, поскольку насекомые могут быть переносчиками инфекций.
В беседе с Москвой 24 диетолог дала советы по правильному хранению круп. Их рекомендуется класть в холщовые льняные мешочки, которые затем помещаются в герметично закрытые тары. Сами мешочки лучше постирать без использования порошка и прогладить утюгом после высыхания, чтобы таким образом простерилизовать их. Тары необходимо хранить в сухом месте, температура которого не превышает 25 градусов.
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Если крупа хранится в месте с повышенной влажностью, на ней может образоваться плесень, от которой не избавиться даже при варке. Плесневые грибы и споры являются токсичными веществами, оказывающими негативное воздействие на почки и печень.
Также Мухина сообщила, что неправильное хранение круп может повлечь за собой появление в ней мелких насекомых. При этом, специалист посоветовала не пытаться избавиться от них, а сразу выбросить всю крупу, поскольку насекомые могут быть переносчиками инфекций.
В беседе с Москвой 24 диетолог дала советы по правильному хранению круп. Их рекомендуется класть в холщовые льняные мешочки, которые затем помещаются в герметично закрытые тары. Сами мешочки лучше постирать без использования порошка и прогладить утюгом после высыхания, чтобы таким образом простерилизовать их. Тары необходимо хранить в сухом месте, температура которого не превышает 25 градусов.
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Анастасия Чинкова