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Диетолог раскрыла, в чем опасность веганской диеты для детей

Диетолог Макарова: веганский рацион не обеспечивает потребности детей в белке
14 октября 2023, 06:36
Фото: istockphoto.com/Aamulya

Фото: istockphoto.com/Aamulya

Профессор, врач-педиатр и диетолог, а также заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России, Светлана Макарова в интервью РИА Новости, подчеркнула, что веганские диеты могут не обеспечивать детей необходимым количеством белка и важных микроэлементов, необходимых для формирования тканей, развития иммунной системы и роста мышц.
Для обеспечения всех этих потребностей у детей важно включать в рацион продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.

Макарова также подчеркнула, что правильное питание является фундаментом здоровья растущего организма. Правильный рацион должен обеспечить организм энергией и необходимыми «строительными материалами» для поддержания роста, развития и физической и умственной активности у детей.


Она отметила, что белок — один из ключевых компонентов рациона, который необходим для роста тканей, развития иммунной системы и формирования мышц. Белок можно получать из различных источников пищи, как растительного, так и животного происхождения, но наиболее богатыми источниками полноценных белков являются мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.

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Кардиолог рассказал о влиянии вредных привычек на сердце и сосуды
Кардиолог Васильев связал нарушение работы сердца с недостатком сна и стрессом
14 октября 2023, 06:37

Фото: iStock/Foremniakowski

Главный врач и кардиолог-терапевт Сергей Васильев подчеркнул важность заботы о сердце и сосудах и рассказал о том, как вредные привычки могут повлиять на работу сердца и сосудов. В интервью «Мосленте» он подчеркнул, что курение, недостаток сна, стресс и другие аспекты могут иметь серьезное негативное воздействие на общее здоровье.
В частности, курение остается одной из самых разрушительных привычек для сердечно-сосудистой системы, так как никотин ухудшает эластичность артерий, способствует отложению холестерина и повышению артериального давления, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как ишемия, инфаркт и инсульт.

Употребление алкоголя также вредно для здоровья сердца, так как оно ухудшает работу сердечной мышцы и может вызвать нарушение ритма и внутрисердечной проводимости.

Важно понимать, что даже такие неочевидные факторы, как недостаточный сон, стресс и недостаток физической активности, могут оказать отрицательное воздействие на кровеносную систему и функционирование сердца.

Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, необходимы регулярные физические упражнения, здоровое питание, отказ от вредных привычек, нормализация сна и управление стрессом. Врач также подчеркнул важность позитивного настроя, поскольку он является важным аспектом общего здоровья.

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Содержание автомобиля в России подорожает
Зимние шины и повышенный расход топлива увеличат расходы на содержание машины
14 октября 2023, 06:23

Фото: IStock/ViktorCap

С приходом зимы ожидается увеличение затрат на обслуживание автомобилей из-за замены резины и увеличенного расхода топлива. Экономист Елена Зацаринная выразила такие опасения, отметив, что расходы на транспорт в течение осени уже выросли на 20%.
«Зимние шины изначально дороже летних, и недавно появилась информация о возможном увеличении их цен на 60%. С приходом холодов затраты на автомобиль в любом случае увеличатся, по крайней мере из-за замены шин и увеличенного расхода топлива», — отметила Зацаринная в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».
Она также подчеркнула, что использование зимних шин сопровождается заметным увеличением расхода топлива. Экономист добавила, что не стоит рассчитывать на снижение цен на бензин, и отметила, что затраты на обслуживание автомобилей в течение осени уже увеличились на 20% из-за роста цен на автозапчасти.

Зацаринная подчеркнула важность тщательного ухода за автомобилем зимой. Она рекомендует регулярно очищать кузов и стекла от снега и льда, а также удалять снег и грязь из салона. Также важно проводить частые проверки уровня масла и других жидкостей, чтобы предотвратить неисправности. Экономист отметила, что из-за неблагоприятных погодных условий могут возникнуть непредвиденные расходы на транспортное средство.

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#информация
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IT-эксперт Липов предупредил россиян о новых схемах мошенничества с онлайн-магазинами
IT-эксперт Липов предупредил россиян о схемах мошенничества с онлайн-магазинами
14 октября 2023, 06:10

Фото: iStock/Urupong

IT-эксперт Сергей Липов перечислил новые схемы мошенничества, ставшие в последнее время особенно актуальными. Об этом пишет «Лента.ру».
Одним из самых новых типов мошенничества стало мошенничество с криптовалютами, отметил специалист.

«Мошенники могут предложить вам инвестировать в криптовалюты, обещая высокие доходы. Они также могут отправить вам ссылку, которую, по их словам, нужно нажать, чтобы получить криптовалюту бесплатно. На самом деле это вредоносная ссылка, которая может помочь украсть ваши личные данные», — цитирует издание слова собеседника.

Второе место по популярности заняла мошенническая схема с подписками, когда аферисты подписывают человека на платные услуги без его согласия. Чаще всего это происходит при скачивании приложений или посещении некоторых сайтов, пояснил Липов.

Он также предупредил, что мошенники научились создавать онлайн-магазины, которые выглядят максимально реалистично.

«Они могут предложить товары по низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Но после оплаты товары никогда не поставляются», — отметил Сергей Липов.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно перепроверять информацию в Сети и всегда быть настороже, заключил IT-эксперт.

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#мошенники
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#данные
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#услуги
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Экономист Казанцева рассказала, в каких случаях за ЖКУ можно платить меньше
Экономист Казанцева: За ЖКУ можно платить меньше, если в доме холодно
14 октября 2023, 05:01

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Экономист Наталья Казанцева заявила, что платить за услуги ЖКХ меньше можно, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней была ниже восьми градусов, при этом коммунальные службы не включили отопление или включили слишком слабо. Об этом пишет «Прайм».
Специалист добавила, что для осуществления перерасчёта платы за услуги ЖКХ о подобной проблеме необходимо сообщить в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если договор заключён с ней напрямую.

Казанцева также посоветовала установить счетчик, так как оплата за отопление в этом случае  будет зависеть от наличия приборов учета.

«Лучший вариант — это установка индивидуальных квартирных и общедомовых приборов учета тепла, но не во всех домах это возможно технически», — цитирует агентство слова собеседницы.

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IT-эксперт Мокеев рассказал, как сэкономить заряд смартфона
IT-эксперт Мокеев: Отключение ряда функций сэкономит заряд батареи телефона
14 октября 2023, 04:49

Фото: iStock/Daviles

Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев заявил, что для экономии заряда батареи на смартфоне следует отключить некоторые функции, потребляющие энергию. Об этом пишет радио Sputnik.
«Если телефон новый, расход энергии незначителен, но он становится заметным через год-два, когда аккумулятор подсаживается, теряет свою емкость. Тогда можно попробовать отключить некоторые функции», — цитирует издание слова собеседника.

Мокеев добавил, что ненужными для большинства пользователей могут быть такие функции, как автозапуск приложений и системный сервис печати.

Эксперт также упомянул о настройке, активно ищущей точки доступа к Wi-Fi, и соответственно тратящей энергию. Отключение таких функций поможет экономить заряд батареи, особенно если со временем снижается ёмкость аккумулятора. Кроме того, для более эффективного управления энергией рекомендуется использовать режим экономии, заключил Никита Мокеев.

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#отключение
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Стало известно, за сбор каких грибов россиянам грозит тюрьма
Эксперт Виноградов: уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой
14 октября 2023, 02:56

Фото: Минэкологии МО

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм» о возможных уголовных наказаниях за умышленное уничтожение грибов и растений, занесенных в Красную книгу России. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к тюремному заключению.
Соответствующий закон, предусматривающий наказание за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, вступил в силу в октябре. Согласно этому закону, лица, совершившие указанные противоправные действия, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до четырех лет и штрафу в размере до миллиона рублей.

В случае, если лицо совершило такие противоправные действия, используя свое служебное положение или совершило их с публичной демонстрацией в интернете, наказание может включать в себя лишение свободы на срок до шести лет и штраф в размере до двух миллионов рублей.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок лишения свободы может составлять до девяти лет.

Важным аспектом при рассмотрении каждого конкретного случая является размер причиненного экологического вреда и наличие умысла. Юрист отмечает, что случайное срезание краснокнижных грибов не приведет к уголовному преследованию, если нет предварительных действий, которые свидетельствовали бы о умысле совершения преступления, таких как размещение объявления в социальных сетях о намерении собирать редкие виды.

Правительство устанавливает список запрещенных к сбору грибов и растений. В августе Минприроды предложило расширить этот список, включив в него рядовку мацукатэ, женьшень настоящий и родиолу розовую (за исключением определенных популяций в Алтайском крае, Красноярском крае, Республике Тыва и Магаданской области).

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Россиян, уехавших в Израиль, мобилизуют на общих основаниях
Посол Бен Цви: Россиян, уехавших в Израиль, мобилизуют на общих основаниях
13 октября 2023, 23:46

Фото: iStock/CatEyePerspective

Россияне, переехавшие в Израиль и получившие гражданство, могут на общих основаниях быть призваны в армию еврейского государства Об этом посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил в интервью RTVI.
«Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины. Статистики по репатриантам из РФ у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал — из России, из Америки, из Франции, из Новой Зеландии», — пояснил израильский дипломат.

Он добавил, что не располагает данными о количестве репатриантов из РФ, которым могли прийти повестки о призыве на военную службу.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
#дипломат
#рф
#россияне
#гражданство
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В РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых
РПЦ: В картине с патриархом Кириллом на фоне «Троицы» нет ничего неправильного
13 октября 2023, 23:07

Фото: сайт Кремля

Представитель РПЦ по связям с общественностью Вахтанг Кипшидзе заявил, что лишь «психически больные люди» могут увидеть в картине с изображением патриарха Московского и всея Руси Кирилла на фоне иконы «Троица» Андрея Рублева что-то неправильное. Об этом пишет Daily Storm.
Таким образом Кипшидзе прокомментировал фотографию с заседания Священного синода РПЦ, которая 11 октября была опубликована на сайте Московской патриархии. На снимке за спиной спикера расположена картина с изображением главы Русской православной церкви, который стоит перед иконой Святой Троицы. Богослов Андрей Кураев назвал такой кадр «попыткой причислить действующего патриарха к лику святых».

В ответ на это Кипшидзе сказал, что бывшему протодиакону «больше нечем заняться, кроме как рассматривать фотографии на официальном сайте Московской патриархии». Кроме того, подобная деятельность даёт «больной фантазии» Кураева полную свободу.

По словам представителя РПЦ, нет ничего предосудительного в изображениях людей на фоне икон. Это также касается и снимков, которые люди делают при посещении церквей и храмов.

«Вы эту фотографию обрамите и повесите на стену. Какой-то психопат, придя к вам домой, будет говорить, что вы сошли с ума и поставили себя в лик святых», — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

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#рпц
#картина
#люди
#патриарх кирилл
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Дуров: Использование Telegram для усиления пропаганды маловероятно
13 октября 2023, 22:53

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пользователи мессенджера могут видеть только тот контент, на который ранее подписались, поэтому маловероятно, что Telegram получится использоваться для усиления пропаганды. Об этом пишет РИА Новости.
«Маловероятно, что Telegram-каналы могут использоваться для значительного усиления пропаганды. Напротив, они служат уникальным источников информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов», — цитирует агентство слова Дурова.

Он добавил, что на этой неделе ХАМАС использовало мессенджер, чтобы предупредить жителей города Ашкелон в Израиле о скором начале ракетного удара и попросить их покинуть территорию.

«Поможет ли блокировка их канала спасти жизни людей или поставит под угрозу еще больше жизней? Всегда заманчиво действовать под воздействием эмоций. Но такие сложные ситуации требуют тщательного продумывания, которое должно принимать во внимание разницу между социальными платформами», — отметил Павел Дуров и подчеркнул, что подобные вопросы, напрямую касающиеся освещения военных действий, едва ли могут быть очевидными.

При этом искусственный интеллект и модераторы мессенджера удаляют миллионы вредоносных материалов каждый день, заключил основатель Telegram.

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