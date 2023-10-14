Диетолог раскрыла, в чем опасность веганской диеты для детей

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Профессор, врач-педиатр и диетолог, а также заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России, Светлана Макарова в интервью РИА Новости, подчеркнула, что веганские диеты могут не обеспечивать детей необходимым количеством белка и важных микроэлементов, необходимых для формирования тканей, развития иммунной системы и роста мышц.
Для обеспечения всех этих потребностей у детей важно включать в рацион продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.
Макарова также подчеркнула, что правильное питание является фундаментом здоровья растущего организма. Правильный рацион должен обеспечить организм энергией и необходимыми «строительными материалами» для поддержания роста, развития и физической и умственной активности у детей.
Она отметила, что белок — один из ключевых компонентов рациона, который необходим для роста тканей, развития иммунной системы и формирования мышц. Белок можно получать из различных источников пищи, как растительного, так и животного происхождения, но наиболее богатыми источниками полноценных белков являются мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.
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Макарова также подчеркнула, что правильное питание является фундаментом здоровья растущего организма. Правильный рацион должен обеспечить организм энергией и необходимыми «строительными материалами» для поддержания роста, развития и физической и умственной активности у детей.
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Артем Кузьмин