Диетолог раскрыла, в чем опасность веганской диеты для детей

Главный врач и кардиолог-терапевт Сергей Васильев подчеркнул важность заботы о сердце и сосудах и рассказал о том, как вредные привычки могут повлиять на работу сердца и сосудов. В интервью «Мосленте» он подчеркнул, что курение, недостаток сна, стресс и другие аспекты могут иметь серьезное негативное воздействие на общее здоровье.