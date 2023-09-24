Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

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По словам диетолога Елены Соломатиной, у людей старше 50 лет метаболизм замедляется, а также ухудшаются другие физиологические процессы в организме, что увеличивает риск развития и обострения хронических заболеваний, пишет «Вечерняя Москва». Эксперт предложила список продуктов, которые, если они включены в здоровый рацион, помогают поддерживать здоровье и обладают омолаживающими свойствами.
При этом она подчеркнула, что необходимо ограничивать потребление кондитерских изделий, сладостей, газированных напитков с добавленным сахаром, мяса, а также продуктов, содержащих вредные масла. Соломатина подчеркнула, что неправильное питание в возрасте старше 50 лет может привести к ожирению, атеросклерозу, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям.
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