Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

По словам диетолога Елены Соломатиной, у людей старше 50 лет метаболизм замедляется, а также ухудшаются другие физиологические процессы в организме, что увеличивает риск развития и обострения хронических заболеваний, пишет «Вечерняя Москва». Эксперт предложила список продуктов, которые, если они включены в здоровый рацион, помогают поддерживать здоровье и обладают омолаживающими свойствами.