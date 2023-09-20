Диетологи рассказали, как правильно готовить рис

Правительство РФ предупредило, что, согласно постановлению, за использование виртуальных мобильных номеров грозит блокировка сервисов, которые выдают их. Согласно этим изменениям, предоставление доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации личности пользователей становится угрозой. Координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев сообщил, что DEF-номера бывают реальными и виртуальными. Об этом пишет Общественная служба новостей.