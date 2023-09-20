Диетологи рассказали, как правильно готовить рис

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Армен Григорян Секретарь Совета безопасности Армении выразил мнение, что Россия имеет ясные обязательства по защите Нагорного Карабаха, но не соблюдает их. Эту позицию он выразил, исходя из сообщения Armenpress.
Секретарь Совета безопасности также выразил сомнения относительно заявления Москвы о том, что Россия была проинформирована о военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе всего за несколько минут до ее начала.
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