Дипломаты, прибывшие на Генассамблею ООН, ночью встречаются с элитными проститутками

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Дипломаты из разных стран, которые собрались в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН, ночью проводят тайные встречи в отелях города с высококлассными проститутками из Лас-Вегаса и Европы. Об этом пишет New York Post со ссылкой на собственные источники.
В статье говорится, что в Нью-Йорке собираются самые элитные и дорогостоящие девушки из Лас-Вегаса и Европы.
По словам инсайдера, встречи дипломатов с ночными феями происходят в отелях, а сами девушки зарабатывают от трех до пяти тысяч долларов за сеанс.
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«Бизнес вырос на 20-25. Девушки буквально прилетают из Вегаса и Европы. Это похоже на съезд проституток », —говорится в статье.
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Элина Позднякова