Названы виновные в смерти актёра Гришечкина

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Поднявшись в квартиру, Максим застал артиста в плохом состоянии — тот лежал на полу. Однако затем Гришечкин смог подняться и самостоятельно отправиться в больницу. Сначала его поместили в частную клинику, но там ему стало хуже и на скорой помощи актера госпитализировали в городскую больницу.
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