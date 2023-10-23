Директор Губернского колледжа из Серпухова Лысиков удостоен губернаторской премии

Фото: администрации г. о. Серпухов
Народный учитель России из Серпухова Александр Лысиков удостоен премии губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Глава городского округа Сергей Никитенко поздравил в соцсетях директора Губернского колледжа со званием лучшего руководителя образовательной организации в номинации «Воспитай патриота».
«Молодёжь – наше будущее. Важно, чтобы рядом были опытные наставники. Рад, что работа директора Александра Ивановича оценена на высоком уровне. Новых творческих и профессиональных успехов, стимулов для дальнейшего развития, постоянной поддержки коллег и только благодарных учеников», – написал Никитенко.Лысиков работает в Серпухове с 1977 года. Более 30 лет является директором одного из лучших профессиональных образовательных учреждений Московской области – Губернского колледжа, который уже успел стать визитной карточкой образования Подмосковья.
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