Директор Объединённого института ядерных исследований Трубников удостоился китайской награды

Фото: Мининвест МО
Руководитель Объединённого института ядерных исследований в Дубне Григорий Трубников получил Премию дружбы КНР. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Это высшая награда китайского правительства для зарубежных деятелей, которые внесли выдающийся вклад в экономику и социальный прогресс страны. Руководитель ОИЯИ, удостоен награды за вклад в развитие научного сотрудничества института и китайских научных центров в области сверхпроводящих технологий, ядерно-физических установок и ядерной медицины.
Церемония награждения прошла в Доме народных собраний в Пекине. После её завершения начался государственный прием в честь 74-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики. В мероприятии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.
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«Для меня большая честь оказаться в числе лауреатов премии. Очень рад, что наша совместная работа с Институтом физики плазмы, Институтом современной физики и Институтом физики высоких энергий Китайской академии наук удостоена такой высокой оценки. Эта премия – признание дружбы, высокая оценка сотрудничества и диалога, в которых нуждается современный мир», – сказал Трубников.
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Лора Луганская