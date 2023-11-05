Директор певца SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте

5 ноября в России отмечается День военного разведчика. Этот праздник является государственным, и установленная дата торжества выбрано не случайно. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник, какие задачи стоят перед разведчиками, и как принято отмечать этот день.

День военного разведчика — история праздника

Разведка является одной из старейших военных профессий в мире. Свое начало она берет еще во времена Киевской Руси. Тогда по распоряжению князя Алексея Романова было создано министерство тайных дел. Разведчики занимались расследованием дел государственной важности и следили за послами во время поездок зарубеж.



5 ноября 1918 года было создано управление, вошедшее в состав Полевого штаба Красной Армии. Тогда военные разведчики занимались как задачами внутри страны, так и за ее пределами. На сегодняшний день преемником управления считается Главное разведывательное управление (ГУР).



Праздник в честь военного разведчика был учрежден в 2000 году по приказу Минобороны РФ. Он является государственным торжеством, однако выходным этот день не считается.

Кто отмечает День военного разведчика

Пятого ноября принято поздравлять весь личный состав подразделений ГУР. Также профессиональный праздник отметят курсанты профильных учебных заведений и преподавательский состав. К празднованию также присоединяются ветераны и военные, когда-либо проходившие службу в рядах этих структур.

Как отмечают День военного разведчика

Отмечать профессиональный праздник принято в кругу сослуживцев и семьи. Также в подразделениях управления проходят торжественные мероприятия и концерты. Отличившихся на службе военных награждают медалями, орденами, благодарственными письмами, вручают специальные звания.



В этот день по телевидению транслируются фильмы, посвященные нелегкой и опасной службе разведчиков.



День военного разведчика: что подарить

Военным разведчикам можно преподнести в качестве подарка компасы, бинокли, топографические карты, атласы, военные энциклопедии, портупеи, диктофоны, флеш-карты и т.д.





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Анастасия Крестьянова