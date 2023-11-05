Директор певца SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Директор певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Качан объяснил номер с красной кнопкой на концерте. Он рассказал, что это всего лишь концертный трюк, часть сценического шоу.
Александр Качан пояснил, что приём с кнопкой использовался певцом ещё в июле, на концерте в Новомосковске Тульской области. Резонанс этот номер вызвал только после показа его в эфире главного российского телеканала. Директор артиста подчеркнул, что использовать сценический реквизит в виде красной кнопки было решено певцом и его командой для усиления эффекта. Артист вовсе не ставил своей задачей кому-то угрожать или пугать, заключил директор SHAMAN.
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