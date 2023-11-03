Директор школы в Приморье заставлял детей заниматься физкультурой в противогазах

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В городе Лучегорск Приморского края учительница физкультуры, которая также исполняла обязанности директора, заставляла учеников делать спортивные упражнения в противогазах и костюмах химической защиты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Также в отношении учителя, который к тому же является представителем администрации, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении предусмотренных российским законодательством об образовании прав и свобод обучающихся.
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Александр Бойцов