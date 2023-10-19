Директор СЗИУ РАНХиГС Хлутков — о работе по возрождению Царскосельского лицея

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Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрей Хлутков сообщил, что работа по возрождению Царскосельского лицея продолжает вестись.
Так, в скором времени, по его словам, состоится предварительная проработка вариантов размещения учреждения. Предполагается подобрать здание в Пушкине.
Ранее ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров выступил с инициативой возродить Царскосельский лицей в качестве учебного заведения, предложение поддержал президент России Владимир Путин.
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«Кроме школьной программы, обучающихся ждут занятия по более широкому спектру дисциплин, включая часть вузовской программы», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Хлутков.
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Мелисса Тимофеева