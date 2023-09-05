Директора российского агентства правовой и судебной информации развели телефонные мошенники

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Последние несколько лет российское агентство правовой и судебной информации регулярно и подробно пишет про телефонных мошенников, рассказывает о разных случаях и методах их действий, а также приводит советы, как не стать их жертвой.
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