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Директора российского агентства правовой и судебной информации развели телефонные мошенники

05 сентября 2023, 17:10
Фото: istockphoto/Butsaya

Фото: istockphoto/Butsaya

Директора российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Виталия Ушакова обманули телефонные мошенники. Схема не отличалась изощренностью: по просьбе якобы сотрудницы Госуслуг 64-летний юрист назвал код из СМС и лишился 240 тысяч рублей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Ушакову позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей Госуслуг. Она рассказала, что за выслугу лет и добросовестный труд в РАПСИ ему полагается бесплатная путевка в санаторий. Тот от поездки отказался. Тогда мошенница пообещала выплатить ему компенсацию стоимости путевки, для чего попросила продиктовать данные карты и код из СМС. Мужчина продиктовал запрашиваемые цифры, после чего со счета моментально испарились 240 тысяч рублей.

Последние несколько лет российское агентство правовой и судебной информации регулярно и подробно пишет про телефонных мошенников, рассказывает о разных случаях и методах их действий, а также приводит советы, как не стать их жертвой.

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В подмосковном Видном обсудят возможности и развитие бизнеса
05 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto / kasto80

В подмосковном городе Видное 27 сентября состоится конференция «Новые возможности для реализации потенциала и развития малого и среднего предпринимательства в Московской области».

На конференции «Новые возможности для реализации потенциала и развития малого и среднего предпринимательства в Московской области» соберутся свыше 250 участников, среди которых будут: представители бизнеса, власти, контрольно-надзорных органов и СМИ обсудят ключевые факторы развития предпринимательства на территории Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы частного образования, социального предпринимательства, возможности женского бизнеса, и расскажут о самых удачных практиках сферы автотехобслуживания.

Перед участниками мероприятия будут выступать авторитетные спикеры, также будут живые дискуссии. Благодаря встрече участники смогут завести полезные деловые связи и общение.

Участие в конференции возможно по предварительной регистрации. Участие бесплатное.

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Штрафы за незаконную транспортировку мусора в Подмосковье составили более 164 миллионов рублей
05 сентября 2023, 17:08

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

Инспекторы Главного управления содержания территорий регулярно проводят рейдовые мероприятия для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

В Подмосковье продолжается строгий контроль за перемещением отходов строительства, сноса и грунтов. специалистам ГУСТ помогает «поймать с поличным» нарушителей сеть камер, установленных на автомагистралях региона.

«В августе в объективы камер попало 3 535 нелегальных перевозчиков строительного мусора, а общая сумма штрафов по упрощенной системе составила 164 миллиона 640 тысяч рублей. Так, например, в Волоколамском  287 «серых» возчиков пополнят бюджет на 23 миллиона рублей. В Наро-Фоминском камеры зафиксировали 197 фактов незаконного перемещения крупногабаритных отходов, а наказание рублем составило более 7 миллионов рублей. Для нарушителей Фрязина были выписаны штрафы на сумму более 17,3 миллионов рублей, в Люберцах 192 водителя были привлечены к административной ответственности за нарушение порядка обращения со строительными отходами», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Если разрешительный талон отсутствует, то перевозчику грозит штраф, который будет сформирован по упрощенной системе после фиксации камерам улично-дорожной сети.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

Всего с начала 2023 года сумма штрафов за незаконную перевозку отходов составила 243 млн 947 тыс рублей.

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Минэкологии наказало двоих граждан за незаконную перевозку мусора в Одинцовском округе.
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В Муринском парке Петербурга высадят почти 300 деревьев
05 сентября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Valeriya

В петербургском Муринском парке начались работы по благоустройству, в ходе которого планируют высадить почти 295 деревьев.
Отмечается, что в парке появятся хвойные и лиственные деревьев, в их числе ивы, краснолистные клены, каштаны, яблони и груши. При этом вырубать уже имеющиеся деревья не будут.

Также в парке построят большую детскую площадку, откроют спортивную зону с тренажерами, приведут в порядок велодорожки.

«Архитекторы, группа разработчиков с нами взаимодействовали, обсуждали даже технические нюансы, а мы просили оставить максимально природный ландшафт», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» победитель проекта «Твой бюджет – 2020» Марианна Бакан.

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#парк
#санкт-петербург
#природа
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В Подмосковье застраховали всех работников скорой помощи
05 сентября 2023, 16:45

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

С 1 сентября для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы.
Начиная с 1 сентября 2023 года при возникновении несчастного случая с сотрудником бригады скорой медицинской помощи Подмосковья — сотруднику будет выплачена денежная компенсация, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любою погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счёт уже идёт на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам. Это и работа на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные — об этом нам часто рассказывают на встречах сами медики. Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители. Кроме того, сейчас мы завершаем разработку функции «тревожная кнопка» на планшетах, которыми будут обеспечены все бригады СМП. В случае необходимости они смогут оперативно вызвать полицию на место», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Также, губернатор Подмосковья сообщил, что разработка функции внедрения «тревожная кнопка» на планшетах медиков находится на станции завершения. Такой кнопкой будут оснащены все бригады скорой медицинской помощи. 

Андрей Воробьёв отметил, что медики нуждаются в дополнительной заботе и внимании, так как посвящают свою жизнь — спасению чужих жизней, поэтому в регионе действует множество мер социальной поддержки медицинского персонала. 

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#служба
#андрей воробьёв
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Россиянам рассказали о ключевых составляющих любого блюда
Food-блогер Чаленко призвала готовить с любовью
05 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/Lyndon Stratford

Food-блогер Оксана Чаленко заявила, что необходимо готовить с хорошим настроением и любовью для того, чтобы любые блюда получались вкусными.
В этом она видит главный секрет кулинарного искусства.

«Готовить надо с хорошим настроением и с любовью. Ещё моя бабушка говорила: «Не ходи на кухню, если чем-то расстроена, суп будет горьким, а чай солёным!». Любите друг друга, не держите ни на кого зла, улыбайтесь каждому новому дню, цените то, что имеете здесь и сейчас – и на столе всегда будут вкусные блюда!» – отметила в беседе с RuNews24.ru Чаленко.

Ранее известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отреагировала на мемы, в которых пользователи социальных сетей высмеивали ее блюда, приготовленные в шоу «Едим дома». Высоцкая сделала репост ролика, в котором певица Мария Зайцева высказалась в ее защиту.

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#блюда
#кулинария
#блогер
#советы
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Путин поддержал присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести»
05 сентября 2023, 16:33

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» 10 городам, включая подмосковный Подольск. Об этом глава государства заявил на заседании российского оргкомитета «Победа».
О том, что 10 российских городов выдвинуты на присвоение этого звания, на заседании сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сославшись на экспертное заключение Российской академии наук. Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
 
Жители Подольска и промышленные предприятия города внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Подольске на оборонную промышленность работали многочисленные заводы. Там находились эвакогоспитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. В октябре – ноябре 1941 года подольские курсанты насмерть защищали подступы к Москве.
 
Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России. Сейчас в Подмосковье это почётное звание присвоено городам Коломна и Ступино. Ещё четыре города Московской области носят почётное звание «Город воинской славы» - Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск и Волоколамск. Также в области 31 «Населённый пункт воинской доблести». 

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#владимир путин
#президент
#подольск
#город трудовой доблести
#подмосковье
#московская область
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Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости создания российских видеоигр
05 сентября 2023, 16:20

Фото: iStock/simpson33

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал создавать российские видеоигры, поскольку их запрет не принесёт нужных результатов.
Он уточнил, что российские игры не должны быть скучными или плохими. В России достаточно много разработчиков, которые способны создавать качественный продукт, однако для этого требуется дополнительная поддержка.

Кроме того, Фадеев подчеркнул, что важно создавать интересный досуг для детей в режиме офлайн, чтобы им было интересно заниматься музыкой, спортом или другим хобби, а не проводить всё время за компьютерными играми.

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#игры
#россия
#программирование
#образование
#дети
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В подмосковном Комлесхозе назвали самый недооценённый гриб
05 сентября 2023, 16:10

Фото: Комлесхоз МО

Многие встречающиеся в подмосковных лесах съедобные грибы недооценены. Один из них – ежовик жёлтый, заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
«В наших лесах произрастает около 450 видов съедобных грибов. Сезон тихой охоты здесь начинается в мае и заканчивается в декабре. В основном у нас собирают белые, подосиновики, лисички, маслята и опята. Но самый недооценённый съедобный гриб – это ежовик жёлтый», – сказал Баженов.
Этот гриб появляется в разреженных хвойно-лиственных лесах с середины лета. Он похож лисичку, но вместо пластинок у него снизу шляпки – шипы, только мягкие. Именно поэтому он так называется.
«Плодовые тела желтого ежовика растут с июля до первых заморозков. Но массовый рост приходится на конец августа – начало сентября. В это время гриб находят в негустых лесах с елью, сосной и берёзой там, где есть зелёный мох», – отметил Баженов.
Гриб можно жарить, сушить, замораживать, варить из него суп. При этом никакой предварительной обработки не требуется. Примечательно, что у ежовика нет ни ядовитых, ни несъедобных двойников.

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#комлесхоз мо
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#природа
#подмосковье
#московская область
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Милонов оценил «силиконовый бублик» обнажённой воспитательницы из Красноярска
Милонов призвал создать этические комиссии из-за обнажённой воспитательницы
05 сентября 2023, 16:03

Фото: IStock/kicsiicsi

В Красноярске заведующую детским садом уволили из-за эротических фотографий, которые она опубликовала в социальной сети. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ситуацию беспрецедентной и заявил о необходимости создания этических комиссий.
Депутат подчеркнул, что сегодня нет законов, которые регулируют педагогическую сферу. Однако воспитатели и учителя должны соблюдать некоторые правила нахождения в публичном пространстве.
«Есть сферы, где внешние конституционные права человека немного ограничены. Это деликатные сферы, в частности, воспитание детей. Девушка продемонстрировала поражающую безвкусицу со своим силиконовым бубликом на лице, но закон не нарушила», — сказал Милонов.
Парламентарий подчеркнул, что родительское сообщество может направить жалобу городским или региональным властям. Однако Милонов уверен, что для борьбы с подобными случаями нужны специальные комиссии.  
«Нужно предложение от педагогического сообщества по этическим комиссиям. Пусть они будут сформированы по территориальному принципу, они бы занимались контролем за поведением педагогических работников в публичном пространстве, чтобы не допускать такие вещи. Ведь если её спросить, она скажет, что ничего не нарушила, и то, что она накачала себе в губы силикона и фотографируется в соблазнительной позе для пьяного тракториста – это никак не регулируется», — сказал Милонов.
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