Дизайнер Керимова рассказала, как быстро собрать чемодан в поездку

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Дизайнер Аника Керимова поделилась лайфхаками, как быстро и правильно собрать чемодан в путешествие. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Необходимо тщательно продумать список вещей, которые пригодятся в поездке. Следует выбирать такую одежду, которая легко комбинируется с другой. При желании можно добавить несколько ярких аксессуаров для внесения разнообразия в образы», — приводит слова Керимовой «Вечерняя Москва».
Берите удобные вещи, за которыми легко ухаживать
Для отпуска следует выбирать одежду и обувь, которые подчеркивают достоинства вашей фигуры и за которыми легко ухаживать. Это поможет вам чувствовать себя уверенно.
Складывайте одежду по японской методике
Техника складывания вещей от Мари Кондо поможет сэкономить место в чемодане. Вещи необходимо складывать плотными прямоугольниками, а после уложить их вертикальными слоями.
Разделите багаж и ручную кладь
В небольшой багаж поместится достаточно много летних предметов гардероба. В нем также можно разместить предметы первой необходимости. В большой чемодан лучше сложить все тяжелые вещи, которые не будут использоваться в дороге.
Перелейте косметику в баночки тревел-форматов
Для того чтобы не везти с собой полноценный размер шампуня или средства для умывания, следует перелить косметические средства в емкости тревел-форматов. Это удобно для самолета и другого вида транспорта.
Изучите ограничения по багажу
Избежать неприятных ситуаций перед вылетом можно с помощью замера собранного чемодана. Необходимо заранее изучить информацию по габаритам багажа, которые допустимы для перелетов.
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