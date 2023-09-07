Для автобусов из Люберец изменится место посадки у метро Лухмановская

Фото: Минтранс МО
Cхемы движения пяти автобусных маршрутов из Люберец в Москву изменятся c 8 сентября. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья, это связано с закрытием на ремонт Проектируемого проезда № 45.
Теперь посадка и высадка пассажиров в районе метро Лухмановская будет осуществляться на остановке, расположенной на Московском скоростном диаметре.
Изменения коснутся маршрутов №14к, №1227к, №1232 и № 453.
В министерстве попросили пассажиров заранее планировать поездки.
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Изменения коснутся маршрутов №14к, №1227к, №1232 и № 453.
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Лора Луганская