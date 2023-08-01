Для будущего МЦД-3 подготовили около 400 машинистов и более 350 кассиров

Фото: Центральная ППК
Центральная ППК подготовила к запуску третьего диаметра около 400 сотрудников локомотивных бригад и более 350 билетных кассиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Кадровый состав на маршрутах МЦД-3 полностью укомплектован. Все машинисты, помощники и кассиры готовы к работе. Специалисты прошли курсы теории и практики. Время занятий одних только машинистов электропоезда составило 4,5 месяца», – рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.По самым значимым предметам проводились внутренние экзамены. Студенты отвечали на контрольные вопросы по билетам. Подготовка также включала занятия на VR-тренажёрах.
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Лора Луганская