Для двух категорий россиян предложили увеличить отпуск на неделю

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Представители ЛДПР вынесли предложение о продлении отпуска на неделю для работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. По информации «Известий», законопроект будет представлен в Госудуму 19 октября и направлен на увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней для двух групп граждан.
В пояснительной записке отмечается, что дополнительная неделя отдыха будет способствовать восстановлению сил и улучшению здоровья работающих пенсионеров и граждан, находящихся на пороге выхода на пенсию. Авторы предложения уверены, что оно также поднимет уровень работоспособности данной категории граждан.
Заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Леонов подчеркнул, что на данный момент в России численность работающих предпенсионеров составляет около четырех миллионов человек. Это граждане, которые бы официально перешли на пенсию по более раннему законодательству, но лишились такой возможности после пенсионной реформы.
Он подчеркнул, что увеличение пенсионного возраста было необходимой мерой, и поэтому разрабатываются стимулирующие меры и льготы для данной категории граждан. Количество работающих предпенсионеров в России составляет менее шести процентов от общего числа занятых граждан, поэтому увеличение продолжительности отпуска на неделю не будет ощутимым бременем для бизнеса или государства.
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Заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Леонов подчеркнул, что на данный момент в России численность работающих предпенсионеров составляет около четырех миллионов человек. Это граждане, которые бы официально перешли на пенсию по более раннему законодательству, но лишились такой возможности после пенсионной реформы.
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Артем Кузьмин