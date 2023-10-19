Для двух категорий россиян предложили увеличить отпуск на неделю

Представители ЛДПР вынесли предложение о продлении отпуска на неделю для работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. По информации «Известий», законопроект будет представлен в Госудуму 19 октября и направлен на увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней для двух групп граждан.