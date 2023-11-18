Для главы Samsung потребовали 5 лет тюрьмы по делу о слиянии компаний

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Южнокорейская прокуратура требует для председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Джэёна пять лет лишения свободы. Он считается виновным в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций.
Прокуратура также требует главу Samsung выплатить штраф 500 миллионов вон ($386,6 тысяч).
Фигуранта обвиняют слиянии Cheil Industries Inc. и Samsung C&T, передает издание The Korea Times.
Соединение двух компаний в 2015 году прошло в форме обмена акциями из расчета три бумаги Samsung C&T за одну акцию Cheil. Это позволило Ли Джэёну, владевшему 23,2% Cheil, стать самым крупным акционером Samsung C&T, то есть холдинговой компанией Samsung Group.
В прокуратуре утверждают условия обмена акций не правильными, поскольку доходы Samsung C&T превышают выручку Cheil в 5,5 раза.
Глава Samsung не согласен с обвинениями. Разбирательства по этому делу ведутся уже три года, и решение суда ожидается в ближайшие месяцы.
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Фигуранта обвиняют слиянии Cheil Industries Inc. и Samsung C&T, передает издание The Korea Times.
В прокуратуре утверждают условия обмена акций не правильными, поскольку доходы Samsung C&T превышают выручку Cheil в 5,5 раза.
Глава Samsung не согласен с обвинениями. Разбирательства по этому делу ведутся уже три года, и решение суда ожидается в ближайшие месяцы.
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Дана Игумнова