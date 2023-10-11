Для некоторых россиян предложили снизить ставку по ипотеке до двух процентов

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В РФ предложили снизить ставку по ипотеке до 2% для мобилизованных участников специальной военной операции на Украине. С предложением выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, его слова передают «Известия».
«Льготная ипотека для всех семей участников СВО — это крайне важная мера поддержки тех, кто готов отдать за интересы страны не только здоровье, но и свою жизнь. С учетом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга», — сказал автор инициативы.Выборный также отметил, что просьбы жен мобилизованных стали одной из причин его обращение к правительству.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по мнению психологов, у россиян выработалась кредитная зависимость. Общая сумма долга у граждан России составила 33 триллиона рублей, эта сумма значительно превышает годовой бюджет РФ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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