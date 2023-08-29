Для перевозчиков Подмосковья появилась новая онлайн-услуга

В Подмосковье появилась возможность получить свидетельства об осуществлении перевозок внутри городских округов и карты муниципальных маршрутов в электронном виде.

Воспользоваться новой электронной услугой можно на портале государственных и муниципальных услуг региона.

«Теперь предприниматели, которые осуществляют перевозки по муниципальным маршрутам, могут подать онлайн-заявление на региональном портале госуслуг. Больше не нужно обращаться в администрацию муниципалитета очно: нужный документ поступит в личный кабинет», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.



Услуга оказывается бесплатно в течение 5 календарных дней.

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