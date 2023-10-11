Для подмосковных школьников открыли бесплатные курсы по веб-дизайну

Школьники Подмосковья могут бесплатно пройти онлайн-курс «Поколение М» по веб-дизайну, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В формате видеоконференций и лекций ученики смогут научиться создавать веб-сайты с нуля. Кроме этого, онлайн курсы рассчитаны как на новичком, так и опытным дизайнерам.





Во время лекций школьники изучат графические инструменты Tilda и Figma и адаптивный дизайн. Обучение состоит из шести модулей, практических занятий и продлиться два месяца.









Стоит отметить, что ученики с самыми яркими проектами получат возможность пройти стажировку в ИТ-команде МТС.







