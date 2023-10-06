Для пригородных поездов Ленинградского направления временно изменят расписание

Фото: МТППК
Для пригородных поездов Ленинградского направления с 6 по 12 октября изменится расписание на участке Елизаровка – Вышний. Причина – проведение работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Пригородные поезда на участке Москва – Тверь и Москва – Конаково, а также на участке Тверь – Бологое Московское и Тверь – Торжок будут ходить по изменённому расписанию. Часть поездов будет отменена.
Вместо отменённых пригородных поездов на участке Калашниково - Лихославль с 6 по 12 октября назначили компенсационные автобусы», – уточнили ведомстве.
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Лора Луганская