Для российских многодетных родителей хотят ввести выходную предновогоднюю неделю

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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минтруда Антона Котякова.
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