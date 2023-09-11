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Для российских многодетных родителей хотят ввести выходную предновогоднюю неделю

Политолог Орлов предложил ввести выходную предновогоднюю неделю для многодетных
11 сентября 2023, 14:30
Фото: istockphoto.com/Lacheev

Фото: istockphoto.com/Lacheev

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ввести дополнительные выходные для многодетных в предновогоднюю неделю.

Он подчеркнул, что не смотря на многочисленные меры, предпринятые государством для поддержки многодетных семей, в трудовом плане такие родители не имеют достаточно льгот.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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#выходные
#помощь
#работа
#многодетные семьи
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В Подмосковье зарегистрирована рекордная явка на выборах
11 сентября 2023, 14:08

Фото: РИА Новости / Таисия Воронцова

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов отметил, что каждый житель региона отдал свой гражданский долг во благо развития Подмосковья.
На этих выборах зафиксирована рекордная явка избирателей для голосования, она составила 55%. 
«Это были особенные выборы. В них спрос был за конкретные дела и жители Подмосковья оценили успех действующей администрации во главе с Андреем Юрьевичем Воробьёвым, плюс использование новых технологий, пол миллиона человек проголосовало дистанционно, привело к явке, которая существенно превышает среднюю явку по стране», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
На выборы на пост губернатора были зарегистрированы 4 кандидата. По данным 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидаты набрали:
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду» 4,06%;
— Кирилл Жигарев от ЛДПР 4,82%;
— Александр Наумов от КПРФ 6,37%;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России» 83,68%.

По информации Мособлизбиркома в выборах приняли участие 60,53% жителей от общего числа избирателей.
«55% это по любым меркам очень высокая явка, которая говорит и о гражданской активности, и о гражданской ответственности. Люди заинтересованы в том, чтобы своими голосами дать наказ. 84% голосующих — это огромная явка. Чуть-чуть Андрей Юрьевич не дотянул до 50% от числа всех явившихся. Это выдающийся результат», — добавил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 88,52% жителей, подавших заявки на ДЭГ.

Голосование проходило с 8 по 10 сентября.

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Явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 54%.
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#голосование
#кирилл жигарев
#пост
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#лдпр
#андрей воробьёв
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Свердловским чиновникам с 1 октября повысят зарплату
11 сентября 2023, 14:03

Фото: istock / Oleg Elkov

Оклады государственных служащих в Свердловской области с 1 октября поднимут на 10,9%. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что повышение заработной планы чиновникам исполнено по поручению президента. Индексация зарплат бюджетников делают каждый год из-за инфляции, деньги на данные цели закладываются при планировании бюджета на следующий год.

Кроме государственных служащих, с 1 октября зарплата вырастет у работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений. Прибавку к зарплате получат, в том числе, работники образовательных организаций, больниц и ветеринарных центров.

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#индексация
#чиновники
#зарплата
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Мособлизбирком подвёл предварительные итоги по выборам Губернатора Московской области
11 сентября 2023, 13:30

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Ответственные лица обработали 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
На выборы на пост губернатора были зарегистрированы 4 кандидата. По данным 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидаты набрали:
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду» 4,06%;
— Кирилл Жигарев от ЛДПР 4,82%;
— Александр Наумов от КПРФ 6,37%;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России» 83,68%.

По информации Мособлизбиркома в выборах приняли участие 60,53 % жителей от общего числа избирателей. 

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 88,52 % жителей, подавших заявки на ДЭГ. 

Голосование проходило с ​8 по 10 сентября. 

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#кпрф
#лдпр
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Минобороны может закупить катера-дроны типа «Визир» для ВМФ России
11 сентября 2023, 13:29

Фото: iStock/bbsferrari

Минобороны России обсуждает с холдингом KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) возможность закупки безэкипажных катеров на базе платформы типа «Визир» для ВМФ. Об этом сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.
«Сейчас мы ведем переговоры с Минобороны о закупке "Визира", уточняем техническое задание, обсуждаем его модификации в зависимости от интереса военного ведомства», — отметил Даниленко.

Он уточнил, что данную модель катера можно использовать в качестве морского дрона-камикадзе. Для этого его нужно сделать поменьше, начинить взрывчаткой и отправить по цели. Он состоит из стеклопластика и имеет хорошую манёвренность и может перевозить до 500 кг груза, преодолевая расстояния до 600 км. Кроме того, «Визир» может возвращаться на базу в режиме безэкипажного катера. Также машина может доставлять десант в точку высадки, обеспечивать отход на безопасное расстояние и подход к берегу и возвращение на базу.

Его также можно использовать в качестве оружия против дронов, вооружив крупнокалиберным пулеметом, легкими ракетами, системой РЭБ или сеткой для воздушных дронов. При этом он сам может выйти в точку запустить БПЛА, как морской, так и воздушный.

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#флот
#бпла
#всу
#минобороны
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Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае
11 сентября 2023, 13:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда», где состоится церемония присвоения имен двум арктическим танкерам. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что один из кораблей — единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 «Валентин Пикуль». Он предназначен для перевозок нефти по Северному морскому пути. Второе судно — танкер-газовоз ледового класса ARC7 «Алексей Косыгин». Этот корабль является первым из трёх спущенных на воду судов, которые строятся на ССК «Звезда» в интересах ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Совкомфлот».

Напомним, ранее сообщалось, что Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума. Глава российского государства также проведет совещание по развитию региона. 12 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ.

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#выборы
#судно
#корабль
#совещание
#вэф
#путин
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Подмосковная Система-112 помогает не только жителям Московской области
11 сентября 2023, 12:49

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В 2023 году принято свыше 70 тысяч вызовов от жителей Подмосковья с просьбой помочь своим родным и близким, находящимся в другой области.

Для оказания своевременной и оперативной помощи в экстренных случаях, специалисты Системы-112 Московской области заключили соглашения об информационном сотрудничестве со Службами спасения близлежащих областей — Тульской, Калужской, Рязанской, Тверской, Владимирской, Ярославской и Смоленской, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Как это работает: на номер «112» обращается человек, проживающий в Подмосковье и попадает в Систему-112 Московской области, но срочная медицинская помощь требуется пожилому родственнику заявителя, проживающему в Калужской области. Оператор подмосковной Службы спасения принимает все необходимые данные — суть происшествия, адрес, контакты и через специальное программное обеспечение передает их в Систему-112 Калужской области. И уже там оперативно организовывают реагирование местных экстренных служб.

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Жители Подмосковья могут сообщить о запахе газа по номеру «112».

Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок.

Порядка 35 тысяч вызовов поступает на номер 112 в Подмосковье за сутки.
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В России завершились выборы: кто победил
Выборы 2023 в России: итоги единого дня голосования
11 сентября 2023, 12:30

Фото: iStock/bizoo_n

Во всех регионах России завершились выборы в ходе единого дня голосования. В 85 субъектах прошли избирательные кампании. Первые итоги выборов уже в материале редакции «Радио 1».
Согласно опубликованным данным ЦИК, все действующие губернаторы, а также врио глав регионов сохранили занимаемые посты.

Результаты прямых выборов глав регионов по России


  1. Кандидат от республики Саха (Якутия) Айсен Николаев от партии «Единая Россия» набрал 75,77% голосов;
  2. кандидат от республики Хакасия Валентин Коновалов от партии КПРФ набрал 63,14% голосов;  
  3. кандидат от Алтайского края Виктор Томенко от партии «Единая Россия» набрал 76,16% голосов;
  4. кандидат от Красноярского края Михаил Котюков от партии «Единая Россия» набрал 70,21% голосов;
  5. кандидат от Приморского края Олег Кожемяко, партия «Единая Россия» набрал 72,78% голосов; 
  6. кандидат от Амурской области Василий Орлов от партии «Единая Россия» - 82,38% голосов, 
  7. кандидат от Воронежской области Александр Гусев от партии «Единая Россия» - 76,8% голосов, 
  8. кандидат от Ивановской области Станислав Воскресенский - «Единая Россия» набрал 82,49% голосов; 
  9. кандидат от Кемеровской области — Кузбасс Сергей Цивилев, партия «Единая Россия» набрал 85,24%;
  10. кандидат от Магаданской области Сергей Носов от партии «Единая Россия» набрал 72,39% голосов.
  11. кандидат от Псковской области Михаил Ведерников набрал 86,30% голосов;
  12. губернатором ЯНАО выбрали Дмитрия Артюхова. Он был избран заксобранием;
  13. врио главы Чукотского автономного округа выбран Владислав Кузнецов, он набрал 72,34% голосов;
  14. кандидат от Омской области Виталий Хоценко набрал 76,33% голосов;
  15. кандидат от Новосибирской области побеил Андрей Травников набрал 75,72% голосов;
  16. кандидат от Самарской области Дмитрий Азаров нбрал 83,83% голосов;
  17. кандидат от Нижегородской области Глеб Никитин набрал 82,82% голосов;
  18. кандидат от Орловской области Андрей Клычков набрал 82,09% голосов;
  19. кандидат от Ивановской области Станислав Воскресенский набрал 82,49% голосов;
  20. кандидат от Тюменской области Александр Моор набрал 78% голосов избирателей. 

Отмечается, что преимущественно, победу на выборах одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

Результаты выборов губернаторов в Москве и Московской области 

Глава Мособлдумы Брынцалов считает победу Воробьёва на выборах результатом доверия жителей
Глава Мособлдумы Брынцалов считает победу Воробьёва на выборах результатом доверия жителей

В столице России прошли выборы мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов. По результатам голосования, действующий глава города Сергей Собянин от партии «Единая Россия» занял лидирующую позицию. На втором месте, согласно набранным голосам, оказался Леонид Зюганов.
 
В Московской области на посту губернатора остался действующий глава Андрей Воробьев. За него проголосовали 83,68 процента избирателей. Он выразил слова благодарности жителям Московской области за участие в голосовании и подчеркнул, что в этом году явка была рекордной и составила более 55%. Кроме того, в Московской области прошли дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах.


Выборы в новых регионах России

 
В единый день голосования также прошли выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Субъекты годом ранее вошли в состав РФ по результатам референдума. Избиратели голосовали за региональных депутатов.
 
В новых регионах России уверенную победу одержала партия «Единая Россия». В ДНР фракция набрала 78,03 процента голосов. Врио главы республики Денис Пушилин прокомментировал итог выборов и заявил, что партия продолжит работать на благо жителей региона и страны в целом. Также «Единая Россия» одержала победу на выборах в ЛНР, за партию отдали голоса 74,63% избирателей.  
 
 
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#андрей воробьёв
#мо
#выборы
#россия
#цик
#единая россия
#единый день голосования
#губернаторы
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Патриарх Кирилл освятил новый благовестный колокол в Звенигороде
11 сентября 2023, 11:30

Фото: Istockphoto / AlexeyBorodin

В Саввино-Сторожевском монастыре освятили большой благовестный колокол, отлитый для монастырской звонницы в городе Тутаеве. Богослужение на монастырской площади у древнего собора Рождества Пресвятой Богородицы в честь этого события провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На освящение приехали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, российский певец Олег Газманов и руководитель колокололитейного завода в городе Тутаеве Николай Шувалов. Этот благотворитель пожертвовал средства на изготовление точной копии колокола царя Алексея Михайловича.  
 
В России редким литейным производством колоколов занимаются всего несколько заводов. И только одному предприятию – в Тутаеве, удаётся делать колокола по старинным технологиям, которые применялись несколько веков назад. 
 
Патриарх Кирилл передал в дар Саввинской обители икону Благовещения Пресвятой Богородицы, а Иванову и Шувалову в знак благодарности преподнёс в подарок иконы преподобного Саввы Сторожевского.  
 
Оригинал колокола-благовестника был отлит по указу царя Алексея Михайловича в 1668 году мастером Александром Григорьевым. Осенью 1941 года его взорвали прямо на колокольне, когда вражеская армия подступала к Звенигороду.  Точную копию колокола весом 38 тонн установят на звоннице Саввино-Сторожвского монастыря в честь 625-летия Саввинской обители.  

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#звенигород
#патриарх кирилл
#религия
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье завершили обработку земель от борщевика
11 сентября 2023, 11:15

Фото: Фотобанк МО

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье на 2023 год целиком выполнен. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В рамках первого этапа было обработано 20 348 га, что составляет 100% от общего плана. На втором этапе обработано свыше 20 тыс га. В следующем году стоит задача обработать 21,5 тыс га земли на каждом из этапов», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Он отметил, что обработки в этом году прошли в 48 городских округах региона. Лидерами по обработанным площадям стали Клин – 3,5 тыс га, Можайский (2 845 га) и Волоколамский (1 862 га).
 
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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
#борщевик
#подмосковье
#московская область
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