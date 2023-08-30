Для старшеклассников подмосковных школ закупили 142 тыс новых учебников истории

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Особенность пособия – синхронизация событий отечественной и всеобщей истории. Отдельный раздел посвящён разъяснению причин начала спецоперации, вхождению новых регионов в состав России и современному развитию страны. Отдельное внимание уделено вкладу России в мировую историю.
Читайте также:
Мединский представил на Форуме педагогов в Красногорске новые учебники истории
Автор учебника истории рассказал о новом взгляде на Российскую империю
Мединский сообщил о подготовке пособия по военной истории для 5-11-х классов