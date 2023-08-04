Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, которые разработки США

Для российских истребителей пятого поколения Су-57 созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки США на пять-десять лет. Об этом сообщили РИА Новости представители компании-разработчика — ГосМКБ «Вымпел»