Для жителей Московской области доступен портал «ВПРАВЕ.РФ»

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Эта платформа позволяет всем посетителям получить систематизированную и доступную правовую информацию по наиболее востребованным жизненным ситуациям. Всего на платформе доступно свыше 50 пошаговых инструкций.
На портале «ВПРАВЕ.РФ» необходимо найти подходящую под конкретный случай жизненную ситуацию и действовать в соответствии с пошаговой инструкцией.
На платформе «ВПРАВЕ.РФ» можно найти ответы на вопросы и получить план действий в разных ситуациях, например:
— как направить материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий;
— как оформить денежную компенсацию за оплату ЖКУ;
— как оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 3 до 7 лет;
— как получить средства реабилитации человеку с инвалидностью;
— как приватизировать жилье, полученное по договору социального найма;
— что делать, если не выплачивают заработную плату;
— как отказаться от наследования долгов и многое другое.
Материалы в свободном доступе для каждого жителя.
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Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в МФЦ.
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