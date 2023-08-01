Для жителей Московской области доступно приложение «МЧС России»

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Мобильное приложение «МЧС России» создано в целях доведения до населения информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.
В мобильном приложении «МЧС России» есть возможность получения гражданами push-сообщений с экстренной информацией.
Приложение будет отправлять гражданину на телефон уведомление с важной информацией.
Также, в приложении можно найти памятки действий «Что делать?» в разных экстренных ситуациях, материалы действий по оказанию «Первой помощи», рекомендации по действиям в различных ситуациях «МЧС советует», материалы по детской безопасности «МЧС детям» и другое.
Кроме того, в мобильном приложении можно пройти тесты на различные темы «Проверь свои знания» и ознакомиться с чек-листами «Проверь свою готовность».
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Приложение будет отправлять гражданину на телефон уведомление с важной информацией.
Кроме того, в мобильном приложении можно пройти тесты на различные темы «Проверь свои знания» и ознакомиться с чек-листами «Проверь свою готовность».
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Алиса Сергиенко