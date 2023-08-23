Для жителей подмосковных ЖК улучшилась транспортная доступность

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Жителям жилого комплекса «1-й Лермонтовский», «1-й Ленинградский» и «1-й Шереметьевский» стало удобнее добираться до центра Москвы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» проходит по 21 станции в городских округах Химки, Люберцы и Раменский и пересекается с 14 станциями метрополитена, МЦК и станциями электричек.
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