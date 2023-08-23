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Для жителей подмосковных ЖК улучшилась транспортная доступность

23 августа 2023, 12:48

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Для жителей сразу трёх жилых комплексов улучшилась транспортная доступность с открытием МЦД-3.

Жителям жилого комплекса «1-й Лермонтовский», «1-й Ленинградский» и «1-й Шереметьевский» стало удобнее добираться до центра Москвы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» проходит по 21 станции в городских округах Химки, Люберцы и Раменский и пересекается с 14 станциями метрополитена, МЦК и станциями электричек.

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Детский хирург из Балашихи вышла в финал ЦФО конкурса «Лидеры России»
23 августа 2023, 13:39

Фото: Минздрав МО

Детский врач-хирург из Балашихи прошла в финал Центрального федерального округа Всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Конкурс управленцев проводится с 2017 года по поручению резидента.


В апреле стартовал его пятый сезон проекта. Всего на участие поступило около 160 тысяч заявок из 89 стран. К участию в региональном этапе конкурса были допущены 3009 человек, из Московской области – 191.
Заведующая отделением хирургии новорождённых балашихинской больницы Юлия Шугина оказалась единственным врачом среди них.
 
Её команда успешно справилась с заданиями регионального этапа. Теперь девушку новые испытания в Финале ЦФО в декабре. 

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#московская область
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Россиян предупредили о приближающейся магнитной буре
Директор ИЗМИРАН Кузнецов: «Люди могут испытывать ухудшение состояния здоровья»
23 августа 2023, 13:38

Фото: istockphoto.com/Elen11

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов заявил, что после 25 августа ожидается магнитная буря.
Он добавил, что некоторые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия и здоровья в этот период.

«Сильное влияние оказывают потоки солнечного ветра, которые, возможно, возникнут после 25 августа. <…> Здоровые люди адаптированы к изменениям среды, вызванным атмосферными процессами и магнитными бурями. Но во время магнитных бурь может меняться давление в атмосфере, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение состояния здоровья», — отметил в беседе с RT Кузнецов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жаркое лето уже не вернётся в Москву до конца лета.

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#погода
#магнитные бури
#здоровье
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Названы главные причины рождения детёныша жирафа без пятен
Биолог Липкович: «Аномалии окраски встречаются у животных довольно часто»
23 августа 2023, 13:26

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» Александр Липкович заявил, что появление на свет детёныша жирафа без пятен в американском зоопарке может быть связано с генетическими сбоями.
Он пояснил, что такое случается в природе нередко, а потому подобные аномалии не являются чем-то из ряда вон выходящим.

«Аномалии окраски встречаются у животных довольно часто, такие генетические сбои происходят регулярно. И если это не приводит к гибели животного, не становится для него летальным фактором, то такие варианты окраски могут генетически закрепиться в популяции», — ответил в беседе с RT Липкович.

Специалист добавил, что это может быть тогда, когда окраска не играет важной роли для выживания.

До этого сообщалось, что единственный в мире жираф без пятен родился в американском зоопарке в Теннесси. Жираф без пятен появился на свет в зоопарке Brights Zoo. Жирафёнок родился полностью коричневым, без пятен. Рост новорождённого составляет около 1,8 метра. Он полностью здоров и находится под присмотром матери.

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#сша
#животные
#биология
#наука
#природа
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Депутат Вторыгина назвала здравой идею о выдаче родителям школьников сертификатов на 20 тыс. рублей
23 августа 2023, 13:15

Фото: istockphoto.com/Elena Medoks

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддержала предложение о ежегодной выдаче сертификата в размере 20 тыс. рублей родителям школьников, учащихся в государственных школах.
Она назвала такую инициативу здравой и своевременной.

«Предложение здравое и своевременное. По опыту работы в Архангельской области могу сказать, что многие родители действительно нуждаются в поддержке со стороны государства, особенно в преддверии школьного сезона», — отметила в беседе с RT Вторыгина.

Она подчеркнула, что подобная мера действительно может стать хорошей поддержкой для семей с детьми.

До этого уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ежегодно выдавать сертификат в размере 20 тыс. рублей родителям школьников, учащихся в государственных школах.

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#родители
#сертификат
#школа
#семья
#поддержка
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Члены УИК активно информируют жителей Подмосковья о предстоящих выборах
23 августа 2023, 13:11

Фото: istockphoto / Sergey Tinyakov

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора,дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Политолог, депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области Станислав Водонаев рассказал, что в этом году прошла волна формирования участковых избирательных комиссий, то есть порядка 70-75% комиссий было обновлено и новые члены вошли в их состав.

В Московской области сейчас осуществляется поквартирный обход членами УИК с целью информирования жителей о предстоящих выборах. 
«Идея не плохая и она нацелена на то, чтобы поднимать явку. Я считаю, любые действия и инструменты, которые нацелены на поднятие явки должны поддерживаться и внедряться», — рассказал политолог, депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области Станислав Водонаев.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Заявления на ДЭГ подали уже более 5% подмосковных избирателей.
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Синоптик Шувалов: подтопления в Приморском крае могут усилиться
23 августа 2023, 13:06

Фото: istockphoto.com/Marc Bruxelle

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на Приморский край надвигается «нехороший» циклон, который может принести большое количество осадков и спровоцировать увеличение подтоплений.
«В пятницу очень нехороший циклон поднимается с Корейского полуострова, количество осадков опять будет зашкаливать. Даже приморское управление даёт количество осадков местами до 60 мм за 12 часов. Те подтопления, которые были и вроде пошли на спад, они могут усилиться», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

Он подчеркнул, что, хотя в последствии циклон и уйдёт на восток Хабаровского края, Приморский край окажется основным местом его удара.

До этого синоптик Михаил Леус заявлял, что Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по осадкам за последние 24 года.

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#циклон
#погода
#регионы
#осадки
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Воробьёв исполнил мечты трёх детей из разных регионов в рамках акции «Шар желаний»
23 августа 2023, 12:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний». В начале июня на экологическом фестивале в Люберцах он принял участие в новом проекте Международной премии «Экология – дело каждого». Это марафон добрых дел для детей от 6 до 17 лет.
Вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой Воробьёв дал старт акции, вытянув из стеклянного шара по три желания.
«Среди 400 ребят, которые подали заявки на участие, много юных жителей Подмосковья. Спасибо всем неравнодушным людям за то, что выступают в роли волшебников и воплощают самые сокровенные детские желания. Надеюсь, и Матвей из подмосковного Раменского, и Василина с Василисой остались довольны», – сказал губернатор. 
По его словам, важно, что и «Шар желаний», и сама премия «Экология – дело каждого», в которой на этот раз участвуют более 2,3 тыс ребят из Подмосковья, служат заботе о природе. 
 
Первой губернатор осуществил мечту восьмилетнего Матвея Исмагилова из села Речицы Раменского городского округа. Мальчик попросил теплицу, чтобы выращивать бахчевые. 
«Вырастить в Подмосковье арбузы и дыни непросто: лето короткое, ночи холодные. Поэтому лучший вариант – это теплицы. Андрей Юрьевич вытянул из шара моё желание. Я очень рад, что оно исполнилось, и обещаю на следующий год вырастить огромные арбузы и дыни», – поделился Матвей. 
Также губернатор исполнил просьбу юной лыжницы из Красноярского края - девятилетней Василины Сатюковой. Девочка мечтала, чтобы прославленный мастер спорта Юрий Викторович Бородавко провел с ней персональную тренировку. Желание сбылось. Для этого Василина отправилась в Архангельскую область на базу сборной России.
«Я мечтала посетить тренировку Юрия Викторовича Бородавко, и моя мечта исполнилась. Её воплотил в жизнь губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьеёв. Я думала, что это невозможно», – призналась Василина. 
Третье желание было от семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода. Девочка увидела, как делают мороженое. Вместе с родителями она побывала на фабрике «Чистая линия» в Долгопрудном, где познакомилась со всеми этапами производства, попробовала пломбир, эскимо, крем-брюле прямо с конвейера. 
«Я очень надеюсь, что это только начало большой и доброй традиции. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, Московской области, что поддержали идею, и мы так ярко дали старт нашей новой акции в начале лета», – сказала Радионова. 
Всего на участие в акции «Шар желаний» Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» подали порядка 400 детей. 

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#дети
#экологическая акция
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Волынец предложила ежегодно выдавать родителям школьников сертификат на 20 тыс. рублей
23 августа 2023, 12:41

Фото: istockphoto.com/Nadezhda1906

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ежегодно выдавать сертификат в размере 20 тыс. рублей родителям школьников, учащихся в государственных школах.
Она пояснила, что такая мера станет значимой мерой поддержки для многих российских семей с детьми.

«Прошу рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе (одежда, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьная сумка) на сумму 20 тыс. рублей на каждого школьника», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

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#семьи
#сертификат
#школа
#школьники
#поддержка
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В США мужчина 7 лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и выиграл
23 августа 2023, 12:23

Фото: istockphoto/GaudiLab

Житель города Уинстон-Сейлем, Северная Каролина, выиграл 390 тысяч долларов после того, как в течение 7 лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа.
NC Education Lottery пишет, что Пол Кодилл каждый день покупал билеты лотереи Lucky for Life и заполнял их одинаковыми цифрами.
 
«Все числа — это даты дней рождения членов моей семьи», —поделился мужчина.
Удача улыбнулась ему, и наконец выпала именно такая комбинация чисел. Мужчина  выиграл 390 тысяч долларов (36,6 млн рублей).
 
«Я думал это какая-то ошибка. Не мог уснуть всю оставшуюся ночь», — рассказал Пол Кодилл.
Мужчина рад, что теперь сможет расплатиться за свой дом.

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#деньги
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