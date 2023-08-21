Для жителей Подмосковья упростили получение градостроительной информации

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«Продолжаем оптимизацию услуг на региональном портале, делаем онлайн-формы ещё проще и удобнее. Так, мы сократили количество полей для заполнения запроса сведений из ГИСОГД Московской области, добавили информационные подсказки. Это поможет быстрее сориентироваться в карточке услуги, избежать ошибок и опечаток», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.Услуга «Предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД Московской области» размещена на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Чтобы получить услугу, нужно заполнить заявление и прикрепить ситуационный план территории или участка.
Справку направят в личный кабинет на региональном портале в течение пяти рабочих дней после поступления оплаты. В случае отказа ведомство пришлёт уведомление, а деньги будут возвращены.
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