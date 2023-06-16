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Напомним, ранее беженцы с Украины возмутились, что британцы обучают их детей русскому языку. В публикации говорится, что украинские беженцы «пришли в ужас», когда узнали, что в начальных школах Великобритании их детей учат русскому языку.
«Они должны быть благодарны за любое образование вообще», - подметил второй.
«Даже Зеленский свободно говорил по-русски, пока не решил расколоть страну!», - заключил третий.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Канаде помочь в тушении лесных пожаров. «Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи», - заявил он.