Дмитриевская родительская суббота 2023: приметы, что нельзя делать, как поминать

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Православная церковь отметит Дмитриевскую родительскую субботу 28 октября. Редакция «Радио 1» расскажет, кого принято поминать в этот день, какие существуют приметы, и чего делать нельзя.
Дмитриевская родительская суббота 2023
Поминальная суббота названа в честь великомученика Димитрия, который жил в III веке. Он воспитывался в семье христиан и был тайно крещен. Во времена гонений, он не встал на сторону язычников, хотя занимал должность проконсула при императоре Максимиане, за что был посажен в темницу и казнен.
Что можно и нельзя делать в родительскую субботу
В церквях проводится заупокойная литургия, после чего проходит общая панихида. Прихожане молятся об умерших родственниках и передают священнику записки с именами упокоенных. В этот день принято приносить в храмы угощения, чтобы после освящения раздать их нуждающимся.
В церковь можно приносить фрукты, печенье, муку, хлеб, конфеты и кагор. Отказывать в просьбах о помощи категорически нельзя. В родительскую субботу следует посетить могилы умерших родственников и почтить их память. Оброненную на кладбище вещь поднимать строго запрещено. Нельзя говорить покойным «до свидания». Считается, что сказанная в этот день прощальная фраза перед уходом с кладбища, может привести к скорой смерти.
В Дмитриевскую родительскую субботу нельзя злословить, ссориться, жадничать, употреблять алкоголь.
Народные приметы
Уборка в доме в Дмитриевский родительский день приведет к бедности, поэтому мести или мыть пол категорически нельзя. Предания гласят, что по погоде в родительскую субботу можно определить, какой будет весна. Если в этот день морозно и выпал снег, то весна придет поздно и будет холодной.
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