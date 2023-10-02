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Песков: Указ президента поможет украинцам, решившим связать жизнь с Россией

02 октября 2023, 14:11
Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новый указ о порядке въезда и выезда граждан Украины. Об этом представитель кремля сообщил в ходе брифинга, информацию сообщают РИА Новости.
Согласно документу, граждане Украины смогут въезжать без виз. Указ был подписан на прошлой неделе. Как сообщил Песов, такие меры помогут в переселении тем людям, которые хотят переехать в Россию.

«Такой режим он имел место и раньше, если вы помните. Дело в том, что многие граждане Украины… они приезжают в нашу страну... многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. И, конечно, такие меры они способствуют переселению сюда именно тем людям, которые хотят к нам переехать», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков назвал абсурдным решение стран Европейского союза ввести запрет на въезд автомобилей с госномерами РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Прощание с бывшим главой свердловского ГУВД состоится в Храме-на-Крови
02 октября 2023, 14:29

Фото: istock/SergeyPankratov

Прощание с экс-главой ГУВД Свердловской области генерал-лейтенантом милиции в отставке Владимиром Воротниковым состоится 4 октября в Храме-на-Крови.
Церемония прощания начнется в 10:00. После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж отправится на Широкореченское кладбище Екатеринбурга. Там пройдут похороны.
 
«В последний путь генерала Воротникова проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют»,— сказал полковник Валерий Горелых.
Генерал-лейтенант Владимир Воротников служил в органах внутренних дел с 1970 года. Он был первым заместителем начальника УВД, а потом занял должность начальника областного УВД. После 1997 года возглавлял Главное паспортно-визовое управление МВД РФ, а в октябре 2001 года указом президента РФ назначен на пост начальника ГУВД Свердловской области. На пенсии Воротников был с 2006 года.

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На модернизацию объектов здравоохранения выделено 14,5 млрд рублей
02 октября 2023, 14:27

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Благодаря выделенным средствам, специалисты проведут ремонт объектов здравоохранения, расположенных на территории Московской области.
«Программа ремонта 2023 года включает в себя 218 объектов, из которых 150 — вводных. Обращаю внимание, что капитальный ремонт — 51 объект, из которых 25 вводных», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Специалисты каждый год проводят ремонт в порядка 100 объектах здравоохранения Подмосковья. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что на территории региона существует большой запрос на модернизацию здравоохранения.

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#совещание
#правительство
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В Подмосковье есть большой запрос на модернизацию системы здравоохранения
02 октября 2023, 14:19

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что на территории региона существует большой запрос на модернизацию здравоохранения.
Московская область активно развивается, проводятся различные программы по улучшению качества жизни людей. Вопрос модернизации учреждений здравоохранения является одним из приоритетных у правительства региона. 
«Есть огромный запрос, понятно, что всё в нашей жизни устаревает и системная регулярная модернизация, капитальный ремонт в совокупности с техническим оснащением даёт нам заметно хорошие результаты в здравоохранении», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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Пропавший на 34 года опасный астероид летит к Земле
NASA: к Земле летит пропавший на 34 года астероид диаметром до 1,2 километра
02 октября 2023, 14:14

Фото: iStock/RomoloTavani

К Земле приближается опасный астероид. Вечером третьего октября расстояние между планетой и космическим объектом составит около 6,2 млн километров. О том, какими последствиями это может обернуться для человечества и когда астероид впервые был замечен, расскажет редакция «Радио 1».

Астероид сблизится с Землей 3 октября 2023


Диаметр астероида 2008 QY, стремительно движущегося к Земле, составляет 1,2 км. Об этом сообщил Центр изучения околоземных объектов NASA. По информации агентства, минимального расстояния с Землей космический объект достигнет 3 октября в 23:39 по мск. Скорость астероида составляет 20,96 км/сек.

Астроном Железнов предупредил, что астероид Апофис может уничтожить российский регион
Астроном Железнов предупредил, что астероид Апофис может уничтожить российский регион

Опасный астероид приближается к земле


Опасность астероида состоит в том, что он пересечет орбиту Земли на расстоянии, менее чем 7,5 млн км. Подобные космические объекты называются учеными Земля-кроссерами. Утверждать, что астероид обязательно столкнется с поверхностью Земли исследователи не берутся.

                                                                                                                 Фото: iStock/lyash01

Что будет, если упадет астероид


Издание «Царьград» оценило масштаб последствий от возможного падения астероида на Землю. Авторы статьи сравнили столкновение небесного тела с планетой со взрывом 50 тысяч «хиросимовских бомб», взорванных единовременно. Образовавшийся в результате взрыва кратер, может уходить на глубину до 20 км. Взрывная волна поразит объекты на расстоянии до 1000 км.

Примечательно, что астероид ранее уже был зафиксирован. Впервые ученые заметили его в 1989 году, затем космический объект исчез на 34 года и появился вновь.

Самые опасные астероиды, которые приближались к Земле


Опасный астероид «Апофис» сближался с Землей в 2013 году. Он пролетел мимо планеты на расстоянии 14 млн км. По мнению ученых, столкновение с небесным телом может произойти, но не раньше, чем в 2036 году. Его диаметр около 300 метров, вес составляет 27 млн тонн.

Вторым опаснейшим астероидом, который пролетел в 550 тыс км. от Земли стал 2007 TU24. По прогнозам специалистов, столкновения тела с Землей не произойдет до 2179 года, однако астероид пересекается с орбитой планеты каждые три года, что создает определенную угрозу.

                                                                                                                 Фото: iStock/3000ad

В 2011 году объект 2005 YU55 сблизился с Землей на расстоянии менее чем на 350 тыс км. Поведение астероида непредсказуемо, что создает почву для опасения.

Самым опасным космическом объектом, который приблизился к Земле в 21 веке, стал астероид Эрос. Он пролетел от планеты на расстоянии меньше 27 млн км. Последствия столкновения такого объекта с Землей стали бы чудовищными. Исследователи уверены, что вероятность падения Эроса на Землю в ближайшее время мала, но если это все же произойдет, практически все живое на планете будет уничтожено, а последствия для планеты будут хуже, чем при упавшем около 65 млн лет назад астероиде Чиксулуб.
 
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#столкновение
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Губернатор Подмосковья призвал уделить особое внимание предстоящему Дню учителя
02 октября 2023, 14:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что праздник День учителя заслуживает особого внимания.
День учителя отмечают ежегодно 5 октября. В 2023 году дата выпадает на четверг. 
«Предстоящая неделя — это День учителя. Я очень надеюсь, что каждый из нас свою лепту, своё внимание, свою заботу и учителям нашим, и детям в школах также уделит», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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Воробьёв призвал глав муниципалитетов уделять пристальное внимание проблемам жителей
02 октября 2023, 13:52

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что главам городских округов важно обращать внимание на проблемы людей, так как благодаря этому улучшается работа.
«Люди всегда работают лучше, если лично вы будете обращать на это внимание. Сегодня я ещё раз хочу заострить внимание на важности нашей работы, я начинаю с себя и очень надеюсь, что каждый глава также добровольно, добросовестно, с воодушевлением будет посещать разные территории», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Андрей Воробьёв отметил важность диалога с людьми и помощь в решении их вопросов. 

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Риелтор Агеева рассказала, как не попасть на мошенников при покупке недвижимости
Риелтор Агеева назвала низкую цену приобретаемой недвижимости опасным сигналом
02 октября 2023, 13:47

Фото: iStock/Wasan Tita

Риелтор Татьяна Агеева (Ageeva Real Estate) рассказала в беседе с «Газетой.Ru», как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости.
По словам Агеевой, основная цель заключается в том, чтобы заставить потенциального покупателя позвонить.

«Покупателя должны насторожить «сказочные», слишком выгодные предложения, расплывчатая информация в телефонном разговоре, предложение другой квартиры взамен той, что была в объявлении, отказ от показа документов, фото одного и того же объекта в разных объявлениях», — приводит слова риелтора «Газета.Ru».

Агеева посоветовала реально оценивать рынок и актуальные цены на недвижимость. Слишком дешевая стоимость по сравнению со средней по рынку в определенном местоположении — это  «красный флажок». Если речь идет о покупке вторичного жилья, в таком случае необходимо внимательно проверять документы продавца с привлечением грамотного юриста.

Зачастую в России под видом квартир продают апартаменты. Апартаменты дешевле при покупке, однако гораздо дороже в обслуживании. После покупки такого типа помещений могут возникать неприятные ситуации: отсутствие окон, невозможность оформить регистрацию по месту жительства и другие. Напомним, апартаменты не являются жильем, это коммерческое помещение.

Риелтор порекомендовала внимательно проверять, кому идет плата за недвижимость. Сделка должна происходить между покупателем и продавцом, а не посредником. По мнению Агеевой, также необходимо следить за тем, чтобы в договоре была указана реальная сумма сделки. 

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Зампред правительства МО Зиновьева рассказала о новом сервисе поддержки бизнеса
02 октября 2023, 13:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Московской области начал работать новый сервис поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе  работают 5 сервисов для предпринимателей:
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023).

Пять шагов для экспорта — это сервис, который помогает предпринимателям выйти на зарубежный рынок.
Предприниматель по 5 простым шагам может получить 5 услуг: 
— Выбор страны;
— Подбор покупателей;
— Экспортный контракт;
— Подготовка товара к экспорту;
— Логистика.
«Самое главное для глав округов — организовать информирование бизнеса о подмосковных сервисах», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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В России пройдет конкурс «Наука. Территория героев» для школьников и студентов
02 октября 2023, 13:22

Фото: istock / Ridofranz

В России пройдет конкурс «Наука. Территория героев» для школьников 5-11 классов и студентов. Мероприятие проводится в целях информационно-коммуникационного сопровождения национального проекта «Наука и университеты» и «Десятилетия науки и технологий». Конкурс организован автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты».

Целью конкурса стала популяризацию сферы науки и технологий среди детей и подростков путем проведения профильной игры, знакомство с профессией ученого и обозначение ее значимости. Мероприятие также поможет молодым людям, которые в этом заинтересованы, раскрыть свой потенциал в будущей карьере.

Четвертый сезон Конкурса начался 21 сентября и продлится до декабря. Зарегистрироваться для участия в конкуре можно до 8 ноября 2023 года. Конкурс пройдет онлайн на информационно-образовательной геймифицированной платформе герои.наука.рф в несколько этапов, который включает в себя 3 типа заданий: «научное волонтерство»  (будет учитываться активность в социальных сетях), «научный интерес» (будут задаваться несложные веселые вопросы), а также «научные устремления» (вопросы для знатоков).

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