Песков: Указ президента поможет украинцам, решившим связать жизнь с Россией

Фото: РИА Новости / Александр Вильф
«Такой режим он имел место и раньше, если вы помните. Дело в том, что многие граждане Украины… они приезжают в нашу страну... многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. И, конечно, такие меры они способствуют переселению сюда именно тем людям, которые хотят к нам переехать», — сказал Песков.
Читайте также:
Финны лишились дешевого российского товара из-за санкций
Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года
На Украине выпущены монеты с борщом