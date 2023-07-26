Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал, как блогерам избежать проблем с законом из-за налогов

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«То есть вы заводите себе счет, вам на этот счет перечисляют деньги за рекламу. Вот он банк, вот он счет, вот налоговая служба, которая с этого вычитает налоги», — цитирует Пучкова Общественная служба новостей.
Блогер отметил, что как только человек хочет уйти от уплаты налогов и ищет разные способы, чтобы уйти от этого — вот тогда ФНС и СК могут им заинтересоваться.
Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов.
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