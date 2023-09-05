Дмитров и Чжаоцин подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
В день 869-летия Дмитрова руководитель муниципалитета Илья Поночевный провёл торжественный приём делегаций из городов-побратимов.
На мероприятии присутствовали: официальные представители города Чжаоцин провинции Гуандун Китайской Народной Республики и Пуховичского района Минской области Республики Беларусь, также экипаж подводной лодки «Дмитров» во главе с командиром и российские представители российско-итальянского некоммерческого партнерства «Форум-диалог», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Представители китайской стороны отметили тесные отношения между Россией и Китаем.
Подмосковный город Дмитров стал побратимым города Чжаоцин в 2015 году.
В ходе встречи было подписано очередное соглашение о сотрудничестве двух городов.
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Глава Дмитровского округа Поночевный встретился с жителями Яхромы.
«Дорогие друзья! Сегодня мы вновь встретились, чтобы отпраздновать День города Дмитрова. Хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку. Уверен, что наши связи будут только крепнуть. Желаю нашему Дмитрову дальнейшего процветания!», — сказал в приветственном слове глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Подмосковный город Дмитров стал побратимым города Чжаоцин в 2015 году.
«С тех пор как в 2015 году наши города официально стали побратимами, было совершено много визитов с целью углубления знаний друг о друге, укреплению дружбы и продвижения сотрудничества. Мы планируем укреплять наши связи в сфере образования, туризма и промышленности. Нам очень важно качественное развитие на благо народов нашей страны. Желаю жителям Дмитрова благополучия и благоденствия. Всем здоровья и счастья!», — рассказал заместитель мэра Народного правительства города Се Гуйкунь.Также, заместитель мэра Народного правительства отметил, что делегацию из Китая встретили с теплотой, в рамках встречи они завели новые знакомства, которые помогут для плодотворного дальнейшего сотрудничества.
В ходе встречи было подписано очередное соглашение о сотрудничестве двух городов.
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Алиса Сергиенко