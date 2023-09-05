Дмитров и Чжаоцин подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве

Во всем мире 5 сентября отмечен Днём опозданий. Это шуточный праздник, который в США. Считается, что в этот день могут выдохнуть те, кто везде и всегда опаздывает. Редакция «Радио 1» решила выяснить у специалиста, почему люди опаздывают и можно ли это «вылечить».