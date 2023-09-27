Дмитровчанка Дарья Глебова выиграла Всероссийский конкурс «Воспитатель года»

Фото: Минобразования МО
На областном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья 2022» дмитровчанка Глебова представила свой опыт педагогической работы по темой «Эко Steam с заботой о природе». Воспитатель разработала свой педагогический подход для экологического воспитания детей с использованием STEM-технологий «Изучай. Создавай. Действуй».
По сложившейся традиции Подмосковье примет конкурс в следующем году.
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