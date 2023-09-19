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Дмитровчанка стала абсолютной чемпионкой России по выезке 2023 года

19 сентября 2023, 13:58
Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В минувшие выходные в конноспортивном комплексе Maxima Park завершились главные старты России по выездке, победительницей которых стала представительница Дмитровского округа.
За титул Чемпиона России по выездке боролись 27 сильных спортсменов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Чемпионом России стала представительница Дмитровского округа Регина Исачкина, выступавшая на 14-летнем мерине венгерской теплокровной породы по кличке Фирка. Чемпионка набрала 220,934%,

«Поздравляю дмитровскую спортсменку с отличным выступлением и заслуженной победой! Я очень рад, что именно в нашем округе проходят такие масштабные и зрелищные события для болельщиков конного спорта и просто любителей активного отдыха», — поделился глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
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#дмитровский городской округ
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В Москве скончался создатель «копейки» Дмитрий Авдесняк
19 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/inga

В Москве скончался создатель легендарной «копейки» ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк. Ему было 85 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, Авдесняк не дожил до своего 86-ого для рождения всего один день. Свою картеру он начал на ГАЗе, там он трудился технологом. Когда открылся АвтоВАЗ, он перешел работать туда и занимался превращением итальянского Fiat-124 в советский автомобиль. 
Позже созданный им автомобиль, в простонародье именуемый «копейкой», был выпущен в 4 846 900 экземплярах.

Также 17 сентября скончался известный российский режиссер Александр Хван. О смерти кинематографиста в социальных сетях сообщил его друг и коллега режиссер Григорий Константинопольский. Александру Хвану было 65 лет. О причине смерти не сообщается.

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#автомобиль
#автоваз
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В Подмосковье за лето не погиб ни один ребёнок-пешеход
19 сентября 2023, 14:10

Фото: Istockphoto / Steven White

Количество аварий в Подмосковье с участием детей-пешеходов минувшим летом сократилось на 44% по сравнению с прошлым годом. При этом за сезон не зафиксировано ни одного погибшего в ДТП ребёнка. Такие данные привела подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
По её оценке, количество происшествий с детьми этим летом сократилось почти на 35%. На 27% снизилось число погибших за лето детей. 
 
В происшествиях, связанных с пожарами и газом, за лето 2023-его пострадали на 40 % меньше детей, чем год назад. 
 
Самую тревожную статистику демонстрируют ЧП на водоёмах и на железной дороге. Несмотря на сокращение общего количества происшествий на воде летом на 14%, погибших стало больше: 16 в 2022 году и 22 в 2023-м. 
 
На железных дорогах пострадали шесть детей, восемь погибли. Половина пострадавших – это дети-зацеперы.

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#московская область
#подмосковье
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«Плачет не переставая»: Состояние Пахмутовой ухудшилось из-за смерти мужа
В окружении Пахмутовой рассказали о ее состоянии после смерти мужа
19 сентября 2023, 14:08

Фото: istock / SeventyFour

Александра Пахмутова сейчас глубоко скорбит о смерти любимого мужа Николая Добронравова.
Изначально Александра Николаевна приняла смерть супруга достаточно стойко, но сейчас ее эмоциональное состояние уходилось, она принимает таблетки и постоянно плачет. Об этом рассказали близкие вдовы«Московскому комсомольцу».

Николай Добронравов ушёл из жизни на 95-м году жизни 16 сентября, не дожив до юбилея 2 месяца. Супруги прожили в браке 70 лет. Поэта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Ранее президент России Владимир Путин выразил Александре Николаевне соболезнования в связи со смертью ее супруга. 

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#смерть
#супруги
#соболезнования
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Подмосковье вошло в топ-3 самых востребованных направлений для октябрьского отдыха
19 сентября 2023, 13:59

Фото: Минкульт МО

Московская область вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в октябре. Их определил российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
На первом месте – город Сочи и Краснодарский край. Как отмечают аналитики сервиса, что популярность этого направления снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем – Москва и Подмосковье. Востребованность у туристов столицы и Московской области повысилась на 48% по сравнению с 2022-м.
 
По данным министерства, за лето период Московскую область посетили 7,9 млн туристов.

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#минкульт мо
#туризм
#подмосковье
#московская область
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Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ
Адвокат Захидов заявил о возможных утечках данных из-за цифрового паспорта
19 сентября 2023, 13:24

Фото: IStock/JessAerons

В России появится цифровой паспорт. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.
Согласно тексту, правительство России должно за три месяца определить, когда и как можно будет использовать цифровое удостоверение. Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов объяснил «Радио 1», зачем нужен электронный документ и какие риски он несёт.

Зачем нужен цифровой паспорт?

Предполагается, что не нужно будет переписывать анкетные данные из обычного паспорта, не нужно будет показывать бумажный паспорт, не нужно вести ненужную писанину, предоставлять информацию. Достаточно будет показать обычный QR-код, который автоматически сформируется из приложения на едином портале «Госуслуги».

Как получить цифровой паспорт?

Сейчас в течение трёх месяцев правительство определит назначение цифрового удостоверение. Также специалисты должны разработать специальное приложение. Только после этого можно будет начать использовать удостоверение. Подаётся это всё как добровольческая история. Но единственный нюанс, — для получения предполагается наличие биометрических паспортов. Сначала нужно будет получить этот биометрический паспорт, а потом уже заниматься формированием мобильного приложения, в которое будет закачана вся информация о человеке.

Где работает цифровой паспорт? 

Цифровой паспорт будет работать по всей России. Однако есть риск, что в малых городах и регионах инициатива не приживётся, потому что там негде его показывать. Также электронное удостоверение не будет пользоваться спросом у пожилых людей.

Какие минусы есть у цифрового паспорта?

Есть опасения, что в свободный доступ будут утекать базы данных. Но мы и так уже давно живём за стеклом, поэтому говорить о какой-то сохранности персональных баз данных не приходится. Мы понимаем, что защита, к сожалению, не надлежащая. Сегодня пока не могут обеспечить полную сохранность данных.

Но сегодня те же самые данные россиян и так хранятся в ЗАГС, в МВД, в поликлиниках и так далее.

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#адвокат
#защита
#паспорт
#данные
#госуслуги
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Юрист Ярмуш: увеличивать отпуск работникам нужно за хорошие результаты труда
19 сентября 2023, 13:07

Фото: iStock/anyaberkut

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить отпуск в России до 35 дней для граждан, которые имеют существенный трудовой стаж. Об этом сообщает RT.
Юрист заявила, что отпуск должен остаться так, как он и прописан в Трудовом кодексе РФ. По ее словам, можно позволить работодателю продлевать отпуск специалисту, исходя из трудовой необходимости и каждого индивидуального случая.

«Необходимо сделать это не императивной нормой, а нормой, которая даёт право работодателю увеличить отпуск в виде определённых бонусов, преференций за хорошие результаты труда», — цитирует Ярмуш RT.

Ярмуш подчеркнула, что в разных сферах экономики пропуск рабочих дней может негативно влиять на возможность специалиста вернуться к исполнению своих рабочих обязанностей.

Напомним, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск до 35 дней для граждан, которые имеют существенный трудовой стаж. 

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#отпуск
#пропуск
#право
#работа
#труд
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В Подмосковье порядка 2 тысяч детей-сирот обрели семью
19 сентября 2023, 13:04

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В 2023 году органы опеки Московской области устроили в семьи почти 2 тысячи детей-сирот.

«В регионе ведется большая работа с приемными семьями как на этапе подготовки, так и после принятия ребёнка в семью. Для этого в Подмосковье работают 75 школ приемных родителей, за каждой семьёй закреплен куратор из органа опеки, а в службе сопровождения приемные родители всегда могут получить помощь психологов, юристов и медиков», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В 2023 году увеличили размер ежегодной выплаты на детей-сирот, которая теперь составляет 42 тысячи рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На сегодняшний день в семьях-опекунов и в приёмных семьях проживают порядка 23 тысяч детей-сирот.

Информацию об усыновлении можно узнать на сайте. 

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Стипендию губернатора в сентябре получили 5 тыс подмосковных детей-сирот.

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#людмила болатаева
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Финская таможня не пропустила почти половину легковушек из России
19 сентября 2023, 12:57

Фото: istockphoto / ElcovaLana

На выходных Финляндия не пропустила к проезду 37 российских автомобилей из 81, передает 18 сентября таможня Финляндии.
На прошлых выходных, когда вступили в силу рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан России, на территорию Финляндии не допустили к проезду 37 легковых машин из 81. 
 
Из приведенной статистики по всем пропускным пунктам, наибольшее число недопущенных машин на крупнейшем по пассажиропотоку и ближайшем к Петербургу КПП Ваалимаа - 15 легковушек.

На финско-норвежской границе не пропустили три автомобиля, сообщает таможня.

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#таможня
#рекомендации
#минцифры
#рф
#финляндия
#автомобили
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В России предложили увеличить отпуск сотрудникам после 30 лет трудового стажа
19 сентября 2023, 12:54

Фото: iStock/Halfpoint

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск до 35 дней для граждан, которые имеют существенный трудовой стаж. Об этом сообщает RT.
Орлов подчеркнул, что в трудовом законодательстве ряда государств есть прямая зависимость между продолжительностью трудового стажа гражданина и продолжительностью его ежегодного оплачиваемого отпуска. 

«С одной стороны, это поощрение для граждан, имеющих существенный опыт и внесших своим трудом существенный вклад в национальную экономику. С другой стороны, по его словам, это льгота для лиц, которым требуется больше времени на восстановление сил», — приводит слова политолога RT.

По словам Орлова, такая эффективная система поддержки опытных работников могла бы быть интегрирована и в трудовое законодательство РФ.

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