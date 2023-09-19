Дмитровчанка стала абсолютной чемпионкой России по выезке 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Чемпионом России стала представительница Дмитровского округа Регина Исачкина, выступавшая на 14-летнем мерине венгерской теплокровной породы по кличке Фирка. Чемпионка набрала 220,934%,
«Поздравляю дмитровскую спортсменку с отличным выступлением и заслуженной победой! Я очень рад, что именно в нашем округе проходят такие масштабные и зрелищные события для болельщиков конного спорта и просто любителей активного отдыха», — поделился глава Дмитровского округа Илья Поночевный.Читайте также:
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