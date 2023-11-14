Дмитровские ветеринары приняли у собаки сложные роды

Фото: Минсельхозпрод МО
На Дмитровской ветеринарной станции четырёхлетней собаке Джули сделали кесарево сечение. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхоза.
У пациентки это первая беременность. Сама она не могла родить около суток, поэтому пришлось проводить хирургическую операцию по извлечению плода. Благодаря оперативному вмешательству ветеринаров у собаки родились четыре здоровых щенка
Сейчас собака вернулась домой и восстанавливается после операции. Это займёт около двух недель.
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«Как в случае с Джули, животное доставляют в клинику после длительного периода схваток, не приводящих к рождению. Здесь важна оперативная и профессиональная работа врачей. Наши специалисты немедленно провели ультразвуковое, рентгенологическое и другие исследования, оценили размер, местоположение и количество щенков, а затем приняли роды», – пояснили в министерстве
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Лора Луганская