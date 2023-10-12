Дмитровский городской округ получил грант в размере 42,5 млн рублей

Фото: пресс-служба Дмитровского городского округа
В рамках всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» проект Дмитровского городского округа одержал победу и получил денежную премию 42,5 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.
Кроме этого с Московской области было представлены проектов с семи городских окргуов.
Все проекты оценивались по равным критериям, благодаря которым на заседании подкомиссия федеральной конкурсной комиссии по организации и проведении Всероссийского конкурса определяла победителя.
В номинации «Градостроительная политика» проект «Габовская народная лыжня» Дмитровского городского округа стала победителем.
Стоит отметить, что конкурс проводится с 2017 года с целью целях выявления и поощрения деятельности органов местного самоуправления, которые занимаются по организацией муниципального управления.
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Все проекты оценивались по равным критериям, благодаря которым на заседании подкомиссия федеральной конкурсной комиссии по организации и проведении Всероссийского конкурса определяла победителя.
В номинации «Градостроительная политика» проект «Габовская народная лыжня» Дмитровского городского округа стала победителем.
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Мира Полтева