До 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в предстоящую неделю

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«В среду, когда подойдёт холодный атмосферный фонд, ухудшение метеоусловий будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями, грозами. Выпадет до 18-20 миллиметров осадков, это 25 процентов месячной нормы. Температура ночью понизится до 15-18 градусов, и в дневные часы будет уже не выше 22-25 градусов. Такое похолодание нас вернёт в климатическую норму августа. Ветры будут до 4,9 метров в секунду, атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба», — рассказал Евгений Тишковец.
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